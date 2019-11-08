На Кубани аварийно приземлился Ан-2

В пятницу днем в станице Переясловская Брюховецкого района Кубани аварийно приземлился легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК.

По предварительным данным, пилот воздушного судна не пострадал. Во время аварийной посадки в самолете находился только летчик.

Известно, что сейчас следователи выехали на место происшествия и проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

По словам очевидцев, ЧП случилось, когда Ан-2 выполнял сельскохозяйственные работы над полями.

Пилот успел вовремя спланировать и приземлиться. Жертв и разрушений на земле также нет.