Под Астраханью столкнулись две моторные лодки, есть погибший

Один человек погиб в результате столкновения двух маломерных судов в Астраханской области. В лодках в общей сложности находилось 12 пассажиров, сообщает региональное МЧС.

Происшествие случилось возле села Алексеевка в Камызяком районе области, столкнулись два моторных судна: самодельная лодка с тремя пассажирами и "Бударка", в которой ехали девять человек.

В результате аварии по предварительным данным утонул пассажир "Бударки".Сотрудники спасательной службы продолжают работы по его поискам.

На месте ЧП также работает полиция и инспекция по маломерным судам.