В Астрахани мать и дочь будут судить за браконьерский икорный бизнес

Преступная группа в составе 46-летней астраханки, ее 24-летней дочери и их знакомого предстанет перед судом за организацию незаконного бизнеса по продаже черной икры. Об этом сообщает СК по области.

По данным следствия, обвиняемые велю активную деятельность больше полугода: искали браконьеров, подбирали помещения для хранения икры, сами ее засаливали и расфасовывали, а затем перевозили в Москву покупателям.

Во время одной из транспортировок женщин с икрой задержали на трассе в Енотаевском районе. Позже следователи вышли на их знакомого.

У организаторов был еще один сообщник, мужчина объявлен в розыск.

Участники группы обвиняются в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный ими рыбным запасам, оценивается почти в три миллиона рублей.