В Крыму на трассе "Таврида" столкнулись пять машин

Вблизи Феодосии на трассе "Таврида" произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного около 6.30. На месте аварии спасатели выяснили, что в тумане на дороге столкнулись пять транспортных средств: три легковые машины ("Волга", Chevrolet, Dacia), микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой Ford.

В результате происшествия пострадал один человек из автомобиля Dacia, которого сотрудники МЧС передали работникам скорой помощи.

- Так как проезжая часть была перекрыта машинами, то спасатели, используя спецоборудование, оттянули аварийные авто к обочине и обеспечили пожарную безопасность на месте ЧП, - рассказал глава МЧС республики Сергей Шахов.