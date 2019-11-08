В Волгограде грабители взорвали банкоматы и похитили деньги

В отделе самообслуживания клиентов одного из банков Волгограда неизвестные вскрыли банкоматы, похитив деньги, сообщает пресс-служба УМВД по области.

ЧП случилось в Дзержинском районе, сообщение о вскрытии поступило в полицию по номеру "02". Выехав на место, следственно-оперативная группа обнаружила поврежденные терминалы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленники вскрыли терминалы, используя самодельное взрывное устройство.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас обстоятельства произошедшего исследуют эксперты-взрывотехники, сотрудники пожарно-технической лаборатории и специалисты Росгвардии.