Роскачество проверило новинки смартфонов

Роскачество исследовало новинки на рынке смартфонов - всего 24 модели.

Все они пополнили ранее созданный международный рейтинг. Всего в нем данные о 375 устройствах.

Эксперты проверили работу камер, возможности подключения к интернету и производительность (скорость процессора и загрузки страниц). Также - качество связи, работу экрана, его яркость, прочность устройств и многие другие параметры.

Среди вновь исследованных - новые модель iPhone, Samsung, Motorola, Honor, Xiaomi.

Подробности о лучших смартфонах можно прочитать на сайте Роскачества.