Сербы чтят память Евгения Примакова

Посольство России в Боснии и Герцеговине при поддержке НПО "Голос Республики" провело в Баня-Луке выставку, посвященную 90-летию со дня рождения выдающегося российского государственного деятеля Евгения Примакова.

"Мы открываем выставку, посвященную ученому, дипломату, государственному деятелю, человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы - Евгению Максимовичу Примакову, - подчеркнул советник-посланник дипмиссии РФ в Сараево Алексей Керестеджиянц. - Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости и неизменно высокого человеческого достоинства. Он пример глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности. Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно".

В свою очередь глава организации "Голос Республики" Миле Алетич отметил тот факт, что Евгений Примаков всегда последовательно отстаивал справедливость, защищал сербский народ. "Сербам больше всего запомнилось его решение развернуть летевший в США правительственный борт над Атлантикой из-за начала военной операции НАТО в Югославии в 1999 году", - указал политик.

Напомним, что на днях и в "Русском Доме" в Белграде состоялась церемония торжественного открытия бюста Евгения Максимовича Примакова, где присутствовал сербский лидер Александр Вучич. "Мы в Сербии искренне ценим то, что сделал Примаков для России и для нашего права на жизнь. Мы никогда не забудем Евгения Максимовича, он останется в наших сердцах навеки", - подчеркнул президент Сербии.