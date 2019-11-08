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08.11.2019 06:10
Рубрика: В мире

СМИ: Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг может баллотироваться в президенты США

Майкл Блумберг. Фото: AP Photo/Matt Rourke Майкл Блумберг. Фото: AP Photo/Matt Rourke
Майкл Блумберг. Фото: AP Photo/Matt Rourke

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг может претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Такую информацию в четверг распространила электронная версия газеты The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
Байден существенно опередил других демократов-кандидатов в президенты

По их данным, Блумберг намерен подать документы, чтобы его кандидатура была представлена на первичных выборах в штате Алабама, которые состоятся в марте будущего года. Срок, отведенный на регистрацию кандидатов, истекает уже в пятницу. Ранее Блумберг уведомил ряд политиков-демократов, что может вступить в гонку, однако пока еще не принял окончательного решения, пишет ТАСС.

Напомним, в марте Майкл Блумберг заявил, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Экс-мэр Нью-Йорка выразил уверенность, что ему удалось бы одержать победу над Дональдом Трампом, однако он осознает, как трудно выиграть выдвижение от демократов при таком большом количестве претендентов. Блумберг также заявлял, что готов вложить 500 миллионов долларов собственных средств, чтобы не дать Трампу переизбраться на второй срок.

Между тем, по оценке The New York Times, Блумберг может стать сильным соперником для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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