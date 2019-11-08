Суд обязал Трампа выплатить два миллиона долларов по иску к его организациям

Президент США Дональд Трамп должен выплатить два миллиона долларов в рамках урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций главы Белого дома. Об этом сообщается в распоряжении суда.

Офис генпрокурора штата требовал 2,8 миллиона долларов, которые были собраны благотворительным фондом Трампа, а затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года, после чего средства пошли на благотворительные цели. Однако суд счел, что передача штабу денег, изначально собранных на благотворительность, является нарушением закона, пишет РИА Новости.

При вынесении вердикта судья Салиэнн Скарпулла приняла во внимание тот факт, что средства в конечном счете все же дошли до тех, кому предназначались - организаций в поддержку ветеранов. "Я присуждаю господина Трампа к выплате двух миллионов долларов без процентов в качестве возмещения ущерба за нарушение обязанностей попечителя (фонда)", - говорится в судебном решении.

Трамп пока не отреагировал на данное распоряжение суда.