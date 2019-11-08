Новости

Комитет ГА ООН поддержал резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма 04:24
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель 04:04
Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО 03:52
Торгпред Украины обвинил Польшу в "экономическом геноциде" 03:49
В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке 03:47
В Приморье умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур 03:44
Суд обязал Трампа выплатить два миллиона долларов по иску к его организациям 03:03
Власти Мексики перехватили грузовик со ста мигрантами в кузове 03:02
В Великобритании сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения 02:33
Трамп внес в сенат кандидатуру Броллетта на пост главы минэнерго 02:10
Фанаты ЦСКА и "Ференцвароша" не пострадали в стычках до матча в Венгрии 01:42
Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров 01:13
Пентагон: США не получают прибыли от сирийской нефти 00:44
МВФ зафиксировал рекордный объем мирового долга 00:29
Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента 00:23
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами 00:04
В Совфеде обещание Киева заблокировать "Северный поток-2" назвали бравадой 07.11.2019
Российские хоккеисты проиграли в стартовом матче Кубка Карьяла 07.11.2019
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА 07.11.2019
Северо-восток Сирии начали патрулировать российские вертолеты 07.11.2019
Черчесов рассказал, как выбирали форму для сборной России 07.11.2019
Черчесов рассказал о травме Дениса Черышева 07.11.2019
Владельца толстого кота не пустили в самолет в аэропорту Шереметьево 07.11.2019
Алексей Миранчук заявил, что предпочтет зарубежный клуб "Зениту" 07.11.2019
Махачкала стала самым пыльным городом России 07.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
08.11.2019 03:03
Рубрика: В мире

Суд обязал Трампа выплатить два миллиона долларов по иску к его организациям

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп должен выплатить два миллиона долларов в рамках урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций главы Белого дома. Об этом сообщается в распоряжении суда.

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп обвинил политиков Нью-Йорка в плохом к нему отношении

Офис генпрокурора штата требовал 2,8 миллиона долларов, которые были собраны благотворительным фондом Трампа, а затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года, после чего средства пошли на благотворительные цели. Однако суд счел, что передача штабу денег, изначально собранных на благотворительность, является нарушением закона, пишет РИА Новости.

При вынесении вердикта судья Салиэнн Скарпулла приняла во внимание тот факт, что средства в конечном счете все же дошли до тех, кому предназначались - организаций в поддержку ветеранов. "Я присуждаю господина Трампа к выплате двух миллионов долларов без процентов в качестве возмещения ущерба за нарушение обязанностей попечителя (фонда)", - говорится в судебном решении.

Трамп пока не отреагировал на данное распоряжение суда.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО