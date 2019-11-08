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Рубрика: В мире

Торгпред Украины обвинил Польшу в "экономическом геноциде"

Торгпред Украины Тарас Качка. Фото: Александр Максименко/ РИА Новости Торгпред Украины Тарас Качка. Фото: Александр Максименко/ РИА Новости
Торгпред Украины Тарас Качка. Фото: Александр Максименко/ РИА Новости

Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом". Также он отметил, что Варшава занимается "откровенным издевательством над украинской экономикой" и охарактеризовал ее действия как сознательный вред экономическим отношениям Украины с Европейским Союзом.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Конфликт Киева и Варшавы относительно квот на автоперевозки для Украины ведется с августа, напоминает РИА Новости. Польша установила для Украины предварительный лимит в 160 тысяч грузовых автоперевозок. Качка заявил, что украинская сторона будет "поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена".

Ранее сообщалось, что Польша все чаще стала отказывать украинским гражданам во въезде в страну. Количество отказов за первую половину 2019 года, несмотря на действующий уже на протяжении двух лет безвизовый режим, достигло 28 тысяч человек.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Польша Экономический кризис на Украине
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