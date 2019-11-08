Трамп ответил на решение суда о выплате двух миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда штата Нью-Йорк, постановившего, что глава Белого дома должен выплатить два миллиона долларов в рамках урегулирования иска против президентских благотворительных организаций.

Американский лидер заявил, что является единственным в истории человеком, который направляет большие средства (19 миллионов долларов) на благотворительность и при этом подвергается атакам политических интриганов в штате Нью-Йорк. Трамп настаивает, что почти все собранные деньги пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк сознательно искажает суть судебного соглашения в политических целях. Американские лидер также отметил, что будет счастлив перечислить два миллиона долларов ряду организаций.

Напомним, офис генпрокурора штата Нью-Йорк потребовал 2,8 миллиона долларов, собранные благотворительным фондом Трампа, а затем переданные его предвыборному штабу, после чего средства пошли на благотворительные цели. Однако суд счел, что передача штабу денег, собранных на благотворительность, является нарушением закона. Трампа признали виновным в нарушении обязанностей попечителя фонда.

Приняв во внимание, что средства все же дошли до тех, кому предназначались - организациям в поддержку ветеранов, судья назначила Трампу выплатить два миллионов долларов без процентов.