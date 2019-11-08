Законопроект Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удмуртской Республики согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 70 108 363,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12 737 712,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12 737 712,6 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 69 138 304,7 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2021 года в сумме 45 031 754,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета Удмуртской Республики в сумме 970 058,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удмуртской Республики на 2021 год в сумме 73 604 449,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12 445 795,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12 445 795,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 73 371 149,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 911 599,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 911 599,3 тыс. рублей согласно таблице 2 приложения 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета Удмуртской Республики на 2021 год в сумме 71 633 307,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 529 327,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 71 401 112,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 124 476,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2022 года в сумме 43 035 119,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 41 033 483,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета Удмуртской Республики на 2021 год в сумме 1 971 141,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 970 036,7 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской Республики, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской Республики, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов и городского поселения) в Удмуртской Республике от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Удмуртской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется нормативным правовым актом Министерства финансов Удмуртской Республики без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Главные администраторы доходов бюджета Удмуртской Республики по согласованию с Министерством финансов Удмуртской Республики вправе наделить свои территориальные органы (подразделения) и (или) подведомственные им казенные учреждения Удмуртской Республики отдельными полномочиями главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики путем издания нормативного правового акта соответствующего государственного органа Удмуртской Республики.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Удмуртской Республики), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Удмуртской Республики или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями; субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Удмуртской Республики и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики; бюджетные инвестиции в объекты собственности Удмуртской Республики; субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Удмуртской Республики, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Удмуртской Республики, в 2020 году в сумме 3 442 596,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 507 182,9 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 3 580 635 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Удмуртской Республики, направляемые на государственную поддержку семьи и детей в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в 2020 году в сумме 3 219 071,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 261 057,8 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 3 306 504,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Удмуртской Республики и казенных учреждений Удмуртской Республики

1. Правительство Удмуртской Республики не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению предельной штатной численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и работников казенных, бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики (в части деятельности, направленной на выполнение государственного задания), за исключением случаев изменения структуры и (или) функций исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, а также принятия Правительством Удмуртской Республики решений об изменении типа государственных учреждений Удмуртской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике не принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений, а также работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Статья 8. Особенности использования средств, получаемых государственными органами Удмуртской Республики, государственными учреждениями Удмуртской Республики

1. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, государственным органам Удмуртской Республики, казенным учреждениям Удмуртской Республики, в том числе их остатки, не использованные на 1 января 2020 года, направляются в 2020 году на увеличение расходов соответствующего государственного органа Удмуртской Республики, казенного учреждения Удмуртской Республики с внесением изменений в сводную бюджетную роспись по предложению главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики без внесения изменений в настоящий Закон.

2. При создании казенного учреждения Удмуртской Республики путем изменения типа существующего бюджетного или автономного учреждения Удмуртской Республики остатки средств от оказания бюджетным учреждением Удмуртской Республики платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности или прибыли автономного учреждения после налогообложения, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, на момент изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход бюджета Удмуртской Республики.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетным и автономным учреждениям Удмуртской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением бюджетными и автономными учреждениями Удмуртской Республики установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Удмуртской Республики порядке возврату в бюджет Удмуртской Республики.

4. Установить, что не использованные в 2019 году остатки средств, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Удмуртской Республики из бюджета Удмуртской Республики в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в отношении которых соответствующими государственными органами Удмуртской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя указанных учреждений, наличие потребности в направлении их на те же цели в 2020 году не подтверждено в установленном порядке, подлежат взысканию в бюджет Удмуртской Республики в порядке, утвержденном Министерством финансов Удмуртской Республики с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

5. Установить, что расходы автономных и бюджетных учреждений Удмуртской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные ими в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитываемые на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Удмуртской Республики, осуществляются с представлением указанными учреждениями в Министерство финансов Удмуртской Республики документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств при осуществлении операций по расходам на выполнение текущего и (или) капитального ремонта зданий и сооружений и расходам на приобретение оборудования в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Статья 9. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Удмуртской Республики

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Удмуртской Республики на 2020 год в сумме 7 025 729,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 529 367,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 077 879,8 тыс. рублей, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 632,3 тыс. рублей ежегодно.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Удмуртской Республики на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 10. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики, а также казенными учреждениями Удмуртской Республики, наделенными Правительством Удмуртской Республики полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований могут предоставляться:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Удмуртской Республики), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Удмуртской Республики;

3) гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Удмуртской Республики), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями Удмуртской Республики.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми между главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики или получателями средств бюджета Удмуртской Республики, наделенными Правительством Удмуртской Республики полномочиями по предоставлению субсидий, с одной стороны и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг или некоммерческими организациями (не являющимися казенными учреждениями Удмуртской Республики) с другой стороны.

3. Установить, что в расходах бюджета Удмуртской Республики на 2020 год предусматриваются:

1) субсидии управляющим организациям промышленных парков в Удмуртской Республике, прошедшим отбор Министерства экономического развития Российской Федерации:

субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Развитие" на создание и (или) развитие промышленного парка "Металлургический";

субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Прогресс" на создание и (или) развитие промышленного парка "Индустриальный";

2) субсидии обществу с ограниченной ответственностью "КАЛАШНИКОВ СПОРТ" в целях развития физической культуры и массового спорта;

3) субсидии акционерному обществу "Культурно-спортивный комплекс "Зенит" в целях реализации концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) объекта спорта - "Плавательный бассейн в городе Ижевске" по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, в 50 м на запад от здания по ул. Советской, 35.

Статья 11. Особенности использования в 2020 году средств, получаемых отдельными юридическими лицами из бюджета Удмуртской Республики

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям, субсидий государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), взносы в уставные капиталы юридических лиц, включенные в утверждаемый Правительством Удмуртской Республики перечень, подлежат перечислению на счета, открытые Министерством финансов Удмуртской Республики в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных в абзаце первом настоящей части, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка, установленных нормативными правовыми актами органов государственной власти Удмуртской Республики, при предоставлении таких средств после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

2. Установить, что в 2020 году остатки субсидий юридическим лицам, указанных в части 1 настоящей статьи, не использованные по состоянию на 1 января 2020 года, подлежат использованию этими юридическими лицами на цели, ранее установленные условиями предоставления указанных субсидий, в соответствии с решениями, указанными в части 3 настоящей статьи.

3. Установить, что главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики, предоставившие как получатели бюджетных средств из бюджета Удмуртской Республики субсидии юридическим лицам, указанные в части 1 настоящей статьи, принимают до 1 марта 2020 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных субсидий в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

4. Субсидии юридическим лицам на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства в целях финансового обеспечения затрат, предоставляемые из бюджета Удмуртской Республики на условиях софинансирования из федерального бюджета, перечисляются на лицевые счета, открываемые получателям такой поддержки в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике.

5. Установить, что:

1) Министерством финансов Удмуртской Республики осуществляется казначейское сопровождение государственных контрактов, контрактов (договоров) государственных учреждений Удмуртской Республики, заключаемых на сумму более 1,0 млн рублей, в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики;

2) казначейскому сопровождению подлежат также контракты, договоры, соглашения, заключенные в рамках исполнения государственных контрактов, контрактов (договоров), указанных в пункте первом настоящей части;

3) при казначейском сопровождении государственных контрактов, контрактов (договоров), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, операции по зачислению и списанию средств осуществляются на счетах, открытых Министерству финансов Удмуртской Республики в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном порядке.

6. Положения части 5 настоящей статьи не распространяются на государственные контракты (контракты, договоры, соглашения), заключаемые в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, подписки на периодические издания, аренды, услуг по предоставлению кредитов, агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств Удмуртской Республики, услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, а также договоры, заключаемые государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Статья 12. Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Удмуртской Республики

Установить, что в расходах бюджета Удмуртской Республики на 2020 год предусматриваются:

1) субсидии некоммерческой унитарной организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" в форме имущественного взноса на ее содержание и ведение ею уставной деятельности по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики;

2) субсидии Микрокредитной компании Удмуртскому фонду развития предпринимательства в форме имущественного взноса на осуществление ею уставной деятельности в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики "Развитие промышленности и потребительского рынка" и государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";

3) субсидии Микрокредитной компании Удмуртскому фонду развития предпринимательства в целях возмещения затрат на уплату вознаграждения по гарантии акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и уплату процентов по кредитам акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", привлекаемым для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;

4) субсидии Гарантийному фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики в форме имущественного взноса на осуществление им уставной деятельности в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";

5) субсидии автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса Удмуртской Республики" в форме имущественного взноса на осуществление ею уставной деятельности в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" и государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";

6) субсидии автономной некоммерческой организации "Спортивно-адаптивная школа Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта";

7) субсидии некоммерческой организации "Адвокатская палата Удмуртской Республики";

8) субсидии Удмуртской республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

9) субсидии автономной некоммерческой организации "Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртской Республики" в форме добровольного имущественного взноса на содержание и ведение уставной деятельности;

10) субсидия частному образовательному учреждению дополнительного образования "Академия "Калашников" на осуществление обучения по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности;

11) субсидия автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики".

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Удмуртской Республики и государственные гарантии Удмуртской Республики

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить, что Правительство Удмуртской Республики вправе осуществлять заимствования путем выпуска государственных ценных бумаг Удмуртской Республики в целях погашения долговых обязательств Удмуртской Республики.

3. Установить, что Правительство Удмуртской Республики в 2020 году вправе поручить Министерству финансов Удмуртской Республики на основании договора, заключаемого с Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике, привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета Удмуртской Республики в объеме, утвержденном Программой государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2020 год.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Удмуртской Республики в 2020 году в размере 1 389 179,1 тыс. рублей, в 2021 году в размере 2 056 214,5 тыс. рублей и в 2022 году в размере 2 064 275,6 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных гарантий Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону с общим объемом бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Удмуртской Республики по возможным гарантийным случаям в размере 0,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Учет средств, поступающих во временное распоряжение государственных учреждений Удмуртской Республики

1. Средства, поступающие во временное распоряжение государственных учреждений Удмуртской Республики, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Удмуртской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Удмуртской Республики, в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

2. Операции со средствами, указанными в части 1 настоящей статьи, осуществляются на счетах, открытых Министерству финансов Удмуртской Республики в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях с учетом положений пункта 2 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 15. Особенности осуществления операций по управлению средствами, поступающими во временное распоряжение, на счетах Министерства финансов Удмуртской Республики

Установить, что Министерство финансов Удмуртской Республики вправе в 2020 году перечислять остатки средств на счетах Министерства финансов Удмуртской Республики, открытых в Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств Удмуртской Республики, а также на счетах для учета операций со средствами юридических лиц, указанных в статье 11 настоящего Закона, в бюджет Удмуртской Республики с их возвратом до 30 декабря 2020 года на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Статья 16. Порядок заключения и оплаты государственными органами Удмуртской Республики, государственными учреждениями Удмуртской Республики государственных контрактов, договоров (соглашений), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики

1. Установить, что заключение и оплата государственными органами Удмуртской Республики, казенными учреждениями Удмуртской Республики, бюджетными и автономными учреждениями Удмуртской Республики, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы полномочия государственных заказчиков, государственных контрактов, договоров (соглашений), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и от имени публично-правового образования в лице органа государственной власти, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета Удмуртской Республики лимитов бюджетных обязательств с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

2. Установить, что в соответствии с решениями Правительства Удмуртской Республики допускается заключение государственных контрактов, обуславливающих возникновение расходных обязательств Удмуртской Республики на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Обязательства, вытекающие из государственных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики, принятые государственными органами Удмуртской Республики, казенными учреждениями Удмуртской Республики сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета Удмуртской Республики.

4. Не подлежат оплате обязательства Удмуртской Республики, принятые государственными органами Удмуртской Республики, казенными учреждениями Удмуртской Республики, вытекающие из государственных контрактов, сведения по которым не включены в установленном Правительством Российской Федерации порядке в реестр государственных контрактов, заключенных от имени Удмуртской Республики.

5. Установить, что государственный орган Удмуртской Республики, казенное учреждение Удмуртской Республики при заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов цены государственного контракта - по государственным контрактам поставки дорогостоящих видов медицинских услуг, поставки технически сложного оборудования (по заключению соответствующего главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики), о приобретении объектов недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, специальное лечение, об оказании услуг на проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, по подготовке кадров по программам высшего образования, об оказании услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Удмуртской Республики, об оказании агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств Удмуртской Республики, а также при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;

2) в размере до 50 процентов цены государственного контракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году, - по государственным контрактам (договорам) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики;

3) в размере до 30 процентов цены государственного контракта - по остальным государственным контрактам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

6. Установить, что последующая оплата денежных обязательств, возникающих по государственным контрактам, указанных в пунктах 2 - 3 части 5 настоящей статьи, осуществляется после подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных указанными государственными контрактами (их этапами), с учетом ранее произведенных платежей.

7. Установить, что действие части 5 настоящей статьи распространяется на бюджетные и автономные учреждения Удмуртской Республики.

Статья 17. Учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета Удмуртской Республики

Установить, что в 2020 году бюджетные обязательства, принимаемые получателями средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии с государственными контрактами (контрактами, договорами), соглашениями, заключенными с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, или в соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами, подлежат учету в Министерстве финансов Удмуртской Республики по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Статья 18. Часть прибыли государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики, подлежащей перечислению в бюджет Удмуртской Республики

Установить часть прибыли государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики, остающуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Удмуртской Республики, в размере 50 процентов.

Статья 19. Порядок использования бюджетных ассигнований в случае недополучения в бюджет Удмуртской Республики доходов и средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики

Установить, что в случае недополучения в бюджет Удмуртской Республики доходов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона, а также средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики бюджетные ассигнования в первоочередном порядке последовательно направляются на выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, на обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки населения и социальных выплат населению Удмуртской Республики, на финансирование расходов на погашение и (или) обслуживание государственного долга Удмуртской Республики.

Статья 20. Дотации из бюджета Удмуртской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Утвердить объем дотаций из бюджета Удмуртской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 3 203 154,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Утвердить распределение дотации из бюджета Удмуртской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 1,1856.

Статья 21. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике

1. Установить, что субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляются в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 22. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике

1. Утвердить распределение субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики перечисляются бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом фактических расходов на реализацию соответствующих полномочий.

3. В целях предоставления субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений - 60,54 рублей в расчете на одного жителя.

Статья 23. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике

1. Утвердить в составе иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике из бюджета Удмуртской Республики на 2020 год:

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике;

2) дотации для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике.

2. Установить, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляются в случае сокращения доходов бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, в том числе в результате изменений налогового и (или) бюджетного законодательства, влекущих за собой недостаточность средств консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на решение вопросов по обеспечению финансирования социальных обязательств.

3. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике осуществляется Правительством Удмуртской Республики в течение финансового года с учетом фактического исполнения бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.

4. Распределение дотаций для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике производится в порядке, установленном законодательством Удмуртской Республики.

Статья 24. Коэффициент софинансирования за счет бюджета Удмуртской Республики расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике, возникающих при решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

Установить коэффициент софинансирования за счет бюджета Удмуртской Республики расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике, возникающих при решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, на 2020 год - 1, на 2021 год - 1, на 2022 год - 1.

Статья 25. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов, городских округов из бюджета Удмуртской Республики предоставляются для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, городских округов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, на срок до трех лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели настоящим Законом.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, городских округов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Установить, что в 2020 году предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредита, уплате процентов, штрафов, пеней, предусмотренных соответствующим договором.

4. Установить, что в случаях нарушения сроков уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование средствами бюджета Удмуртской Республики, предоставленными на возвратной основе, начисляются и взимаются пени в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате долга и процентов за пользование средствами бюджета Удмуртской Республики.

5. Взыскание остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики местным бюджетам, включая проценты, штрафы и пени, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Статья 26. Реструктуризация задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом

1. Установить, что в 2020 году Правительство Удмуртской Республики вправе принять решение о проведении мероприятий по реструктуризации задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований на уплату процентов за рассрочку погашения реструктурированной задолженности перед федеральным бюджетом:

по дополнительному соглашению от 26 февраля 2015 года № 3 к Соглашению от 9 августа 2010 года № 01-01-06/06-292 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 830,51 тыс. рублей, в 2021 году в размере 830,51 тыс. рублей, в 2022 году в размере 830,51 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 26 февраля 2015 года № 3 к Соглашению от 22 декабря 2010 года № 01-01-06/06-591 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 539,96 тыс. рублей, в 2021 году в размере 539,96 тыс. рублей, в 2022 году в размере 539,96 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 19 мая 2010 года № 01-01-06/06-166 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2020 году в размере 275,66 тыс. рублей, в 2021 году в размере 275,66 тыс. рублей, в 2022 году в размере 275,66 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 13 апреля 2011 года № 01-01-06/06-45 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2020 году в размере 356,56 тыс. рублей, в 2021 году в размере 356,56 тыс. рублей, в 2022 году в размере 356,56 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 15 декабря 2015 года № 01-01-06/06-240 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 1 110,58 тыс. рублей, в 2021 году в размере 975,40 тыс. рублей, в 2022 году в размере 726,26 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 29 июня 2017 года № 01-01-06/06-180 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 13 445,11 тыс. рублей, в 2021 году в размере 11 808,59 тыс. рублей, в 2022 году в размере 8 792,40 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 27 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-367 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 574,50 тыс. рублей, в 2021 году в размере 504,57 тыс. рублей, в 2022 году в размере 375,69 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 27 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-368 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 2 195,06 тыс. рублей, в 2021 году в размере 1 927,88 тыс. рублей, в 2022 году в размере 1 435,46 тыс. рублей.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований на погашение реструктурированной задолженности перед федеральным бюджетом:

по дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 15 декабря 2015 года № 01-01-06/06-240 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 124 570,2 тыс. рублей, в 2021 году в размере 249 140,4 тыс. рублей, в 2022 году в размере 249 140,4 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 25 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 29 июня 2017 года № 01-01-06/06-180 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 1 508 094,4 тыс. рублей, в 2021 году в размере 3 016 188,8 тыс. рублей, в 2022 году в размере 3 016 188,8 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 27 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-367 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 64 439,9 тыс. рублей, в 2021 году в размере 128 879,8 тыс. рублей, в 2022 году в размере 128 879,8 тыс. рублей;

по дополнительному соглашению от 27 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-368 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в размере 246 213,2 тыс. рублей, в 2021 году в размере 492 426,4 тыс. рублей, в 2022 году в размере 492 426,4 тыс. рублей.

Статья 27. Мораторий на установление новых налоговых льгот

Ввести мораторий на установление в 2020 году новых налоговых льгот по региональным налогам, пониженных ставок по налогам, подлежащим зачислению в бюджет Удмуртской Республики, за исключением налоговых льгот и пониженных ставок по налогам, устанавливаемых:

в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики о налогах и сборах, направленными на развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике;

в отношении налогоплательщиков, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

Статья 28. Особенности исполнения бюджета Удмуртской Республики

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Удмуртской Республики является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на исполнение прочих обязательств государства по решениям Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на финансирование расходов, предусмотренных Положением о резервном фонде Правительства Удмуртской Республики;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", предусмотренных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета, предусмотренных на реализацию Закона Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года № 38-РЗ "О государственной гражданской службе Удмуртской Республики";

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" на реализацию Закона Удмуртской Республики от 18 июня 2002 года № 42-РЗ "О гарантиях деятельности лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики";

6) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета, предусмотренных на повышение заработной платы по решениям Главы Удмуртской Республики и (или) Правительства Удмуртской Республики.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Удмуртской Республики, связанными с особенностями исполнения бюджета Удмуртской Республики и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики, являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (подгруппами, элементами) вида расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики по соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением случаев, установленных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Удмуртской Республики);

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономики Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" на финансирование мероприятий на развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности Удмуртской Республики, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Развитие образования" на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике", по решениям Правительства Удмуртской Республики;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" в части расходов на адаптацию объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", по решениям Правительства Удмуртской Республики;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с Адресной инвестиционной программой Удмуртской Республики, за исключением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование капитальных вложений в объекты физической культуры и спорта муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета в 2020 году, утвержденных приложением 19 к настоящему Закону;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики на осуществление мероприятий по проведению капитального ремонта объектов собственности Удмуртской Республики и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности в соответствии с перечнем капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности;

9) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета Удмуртской Республики и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации;

10) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики в случае осуществления выплат на погашение долговых обязательств Удмуртской Республики и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при принятии Министерством финансов Удмуртской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации решений о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике из бюджета Удмуртской Республики в случаях и в порядке, предусмотренных законами Удмуртской Республики и (или) нормативными правовыми актами Правительства Удмуртской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики на проведение государственных, республиканских, национальных праздников, презентационных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Удмуртской Республики и (или) включенных в перечень презентационных мероприятий, на опубликование нормативных правовых актов Удмуртской Республики по решениям Правительства Удмуртской Республики;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" на реализацию организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

14) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

15) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики;

16) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в целях необходимости осуществления уплаты штрафов (пеней) в федеральный бюджет в связи с нарушением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики;

17) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике", по решениям Правительства Удмуртской Республики;

18) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в случае необходимости уплаты налогов (сборов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

19) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в целях необходимости реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов (программ), федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и приведения кодов классификации расходов бюджета в соответствие с требованиями бюджетного законодательства;

20) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в целях необходимости осуществления уплаты штрафов (пеней), а также в целях приведения объектов проверок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в случае вынесения предписаний (постановлений) контрольных (надзорных) органов;

21) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Удмуртской Республики на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике в рамках мероприятия "Развитие инициативного бюджетирования в Удмуртской Республике" государственной программы Удмуртской Республики "Управление государственными финансами", в целях реализации постановления Правительства Удмуртской Республики от 21 мая 2019 года № 196 "О реализации в Удмуртской Республике проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах";

22) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Ежегодных республиканских творческих состязаний (игр) для инвалидов, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

23) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики, государственными учреждениями Удмуртской Республики, в отношении которых указанные главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики осуществляют функции и полномочия учредителя, в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и увеличением общего объема остаточной стоимости государственного имущества Удмуртской Республики, закрепленного на праве оперативного управления, признаваемого основными средствами.

3. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главным распорядителям средств бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

4. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям средств бюджета Удмуртской Республики статьей 6 настоящего Закона, предусмотренных на государственную поддержку семьи и детей, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

5. Установить, что в 2020 году доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Удмуртской Республики сверх утвержденного настоящим Законом общего объема доходов, могут направляться Министерством финансов Удмуртской Республики без внесения изменений в настоящий Закон на замещение государственных заимствований и погашение государственного долга Удмуртской Республики.

6. Установить, что субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми между главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики с одной стороны и органами местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике с другой стороны.

7. Установить, что в 2020 году главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики вправе передавать Управлению Федерального казначейства по Удмуртской Республике полномочия получателя средств бюджета Удмуртской Республики по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что положения абзаца первого настоящей части распространяются на межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются в том числе средства федерального бюджета, поступившие в установленном порядке в бюджет Удмуртской Республики.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам городских поселений (включая городские округа), сельских поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в течение первых пятнадцати рабочих дней 2020 года.

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета Удмуртской Республики о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет целевых средств федерального бюджета), не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов Удмуртской Республики в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2020 году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем вторым настоящей части, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Удмуртской Республики, регулирующим порядок возврата межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики.

Статья 29. Особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг в Удмуртской Республике

1. Установить, что при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заказчики используют функционал подсистемы "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики" в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям при осуществлении закупок использовать функционал, указанный в части 1 настоящей статьи.

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие положений статьи 4 в части городских округов, статьи 5 Закона Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ "О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике", части 2 статьи 10 Закона Удмуртской Республики от 22 октября 2013 года № 64-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" в части размера средств бюджета Удмуртской Республики на предоставление государственной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, части 2 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 5 июля 2016 года № 51-РЗ "О мерах дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики", пунктов 6 и 7 части 1 статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 43-РЗ "О дорожном фонде Удмуртской Республики".

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие положений статьи 13 Закона Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ "О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике".

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов



