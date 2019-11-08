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Умер автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов

Новости
    08.11.2019, 11:36
Текст:   Олег Усков

Советский, российский композитор Юрий Маркелов скончался на семидесятом году жизни в четверг.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник. Без указания причин смерти. "Юрий Николаевич ушел из жизни 7 ноября в квартире на Страстном бульваре", - сказал собеседник агентства.

Маркелов родился 4 августа 1950 года в Сталинграде. Автор камерно-симфонических произведений, музыки к мультипликационным (в частности - "Миссии пришельцев" 1989 года) и документальным фильмам, инструментальной и вокальной музыки.

Его песню на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил Иосиф Кобзон, тогда как первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.

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