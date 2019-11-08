В Бишкеке прогремели три взрыва

В центре Бишкека в пятницу прогремели три взрыва в кафе, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрывы произошли в кафе "Антошка" на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Сначала прогремел первый взрыв, а через некоторое время еще два, сообщают очевидцы. Сейчас точка общепита горит, на месте работают два пожарных расчета.

Двоих пострадавших эвакуировали, однако сколько точно людей были ранены, пока неизвестно.

По информации пожарных, причиной ЧП мог послужить взрыв газовых баллонов в кафе.