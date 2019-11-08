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08.11.2019 11:37
Рубрика: В мире

В Бишкеке прогремели три взрыва

Текст: Диана Ковалева

В центре Бишкека в пятницу прогремели три взрыва в кафе, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

Попытка персонала кафе устранить утечку газа привела к взрыву

Взрывы произошли в кафе "Антошка" на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Сначала прогремел первый взрыв, а через некоторое время еще два, сообщают очевидцы. Сейчас точка общепита горит, на месте работают два пожарных расчета.

Двоих пострадавших эвакуировали, однако сколько точно людей были ранены, пока неизвестно.

По информации пожарных, причиной ЧП мог послужить взрыв газовых баллонов в кафе.

В мире экс-СССР Киргизия
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