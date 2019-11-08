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В Москве с репетиции в театре госпитализирован Игорь Верник

Новости
    08.11.2019, 21:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Советский, российский актер и шоумен Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТе имени Чехова, в котором служит с 1986 года.

Фото: Amy Harris/ Invision/ AP
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Как передает Пятый канал, 56-летний артист пожаловался на боли пояснице и на то, что у него онемела нога.

Согласно информации канала, прибывшие медики "около часа оказывали актеру помощь", после чего приняли решение о его госпитализации.

Игорь Верник родился в 1963 году в Москве. В 1984-м окончил Школу-студию МХАТ. Сниматься начал в середине восьмидесятых. На счету - работа в фильмах и сериалах "Взбесившийся автобус", "Охота на сутенера", "Мастер и Маргарита" (Кары, 1994 года), "Дикари", "Люди Хэ", озвучил протагониста в серии мультфильмов про капитана Пронина.

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