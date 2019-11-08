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В Париже арестован скандальный британский рокер Пит Доэрти

Новости
    08.11.2019, 22:23
Текст:   Олег Усков
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости

Сорокалетний скандальный британский рок-н-рольщик Пит Доэрти, чье злоупотребление веществами и алкоголем давно не является каким-то сюрпризом, вновь погорел на наркотиках.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает The Washington Post, экс-фронтмена важных коллективов The Libertines и Babyshambles арестовали за попытку купить их на улице французской столицы - в одном из ее злачных районов.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. При этом дальнейшие сведения разнятся. В частности, согласно французским СМИ, рокер был пьян, и на момент задержания у него при себе уже имелись незаконные препараты. При этом в прокуратуре Парижа данное сообщение не подтвердили.

Отмечено, что в такого рода передряги экс-бойфренд не менее скандальной модели Кейт Мосс попадает с настойчивой регулярностью. Что выливалось в тюремные сроки, отлеживание в профильной клинике и приставленного к нему личного нарколога, призванного присматривать за невоздержанной звездой в турне.

Хотя воз, как видим, и ныне там.

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