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08.11.2019,  
10:53
Текст:  Николай Грищенко

В США отреагировали на слухи о вывозе израильской противоракеты в РФ

Фото: United States Missile Defense Agency Фото: United States Missile Defense Agency
Фото: United States Missile Defense Agency

Военные эксперты США оказались встревожены информацией о том, что российские военные могли заполучить израильскую противоракету комплекса "Праща Давида". По их мнению, это негативно отразится на обороноспособности Израиля и других стран, которые приобрели данную систему ПРО.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Как заявил изданию Business Insider заместитель директора по противоракетной обороне Центра стратегических международных исследований Ян Уильямс, основным поводом для беспокойства является то, что Россия может передать данные и технологии в другие страны.

"Если Иран захватит эту вещь, мы увидим идентичную систему через два года", - сказал он.

Эксперт Дмитрий Стефанович считает, что Россия также может использовать полученную ракету для совершенствования своих собственных систем - как наступательных, так и оборонительных.

Отметим, что официального подтверждения информации о получении израильских противоракет от Минобороны России не было. Единственный источник - китайское информагентство Sina. Оно сообщило, что 23 июля 2018 года израильтяне задействовали две противоракеты комплекса "Праща Давида" для уничтожения двух сирийских баллистических ракет. Из-за технического сбоя ракеты не попали в цель, одна из них досталась сирийским военным, которые передали ее российским специалистам.

Справка "РГ"

Система противоракетной обороны "Праща Давида" рассчитана на поражение воздушных целей с дозвуковой скоростью в радиусе от 40 до 300 километров. Двухступенчатая ракета-перехватчик оснащена оптико-электронной и радиолокационной системами наведения. Мишенями для противоракет являются самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также неуправляемые реактивные снаряды крупного калибра.

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