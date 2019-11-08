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08.11.2019 17:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Выставка импорта в Шанхае привлекает технологии, меняющие будущее

К новинкам высоких технологий, способным менять образ жизни людей и общества, на II Китайской международной выставке импорта в Шанхае внимание особое. Многие из них демонстрируются впервые. Свежие идеи и их воплощения могут привнести новую движущую силу в мировой экономический рост и озарить будущее человечества, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Виток технологической революции и индустриальных реформ приведет к появлению новых технологий, форматов и моделей промышленности, которые могут трансформироваться в импульс экономического роста после проверки на мировом рынке. Причина, по которой различные высокотехнологичные продукты демонстрируются на шанхайской выставке, заключается в том, что их производители уделяют большое внимание именно китайскому рынку.

Страна сегодня переходит к качественному развитию и сталкивается с потребностями трансформации и модернизации промышленности. Из 1,4 миллиарда граждан КНР 400 миллионов обладают средним уровнем дохода. Наблюдается очевидная тенденция к повышению уровня потребления, что предоставляет наилучшую платформу для применения технологических инноваций и способствует их превращению в реальные экономические выгоды.

В связи с ростом унилатерализма и торгового протекционизма усиливается спад мировой экономики, поэтому необходимо срочно искать новые точки экономического роста. Различные высокотехнологичные продукты, представленные на выставке, несомненно, придадут новый импульс глобальному прогрессу экономики. Преодоление барьеров, ограничивающих поток инновационных элементов, таких как знания, технологии и таланты, укрепление инновационного сотрудничества, обмен инновационными достижениями и усиление защиты интеллектуальной собственности - вот путь к лучшему будущему.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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