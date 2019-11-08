Законопроект Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета края на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета края в сумме 70 712 866,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 29 411 648,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета края в сумме 73 442 866,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края в сумме 2 730 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета края на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета края на 2021 год в сумме 66 787 737,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 67 288 290,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 20 884 275,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 18 406 764,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета края на 2021 год в сумме 66 787 737,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 376 158,7 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 67 288 290,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 989 205,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета края и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета края

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета края - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти и иных федеральных государственных органов, федеральных государственных учреждений согласно приложению 1 к настоящему Закону края.

2. Утвердить перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета края - органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края согласно таблице 1 приложения 2 к настоящему Закону края.

Утвердить перечень главных администраторов безвозмездных поступлений бюджета края - исполнительных органов государственной власти Забайкальского края согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему Закону края.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета края - исполнительных органов государственной власти Забайкальского края согласно приложению 3 к настоящему Закону края.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета края на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону края.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону края.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в бюджеты муниципальных районов (городских округов), заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону края.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Забайкальского края от доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Забайкальского края, за исключением доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону края.

Статья 5. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 29 411 648,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 20 884 275,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 18 406 764,4 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить в составе общего объема расходов бюджета края:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону края;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону края;

3) ведомственную структуру расходов бюджета края на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону края;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 7 762 098,6 тыс. рублей с распределением согласно приложению 17 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 7 149 533,1 тыс. рублей и 7 360 452,5 тыс. рублей соответственно с распределением согласно приложению 18 к настоящему Закону края;

5) размер Резервного фонда Забайкальского края на 2020 год в сумме 931 131,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 046 463,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 724 101,0 тыс. рублей;

6) размер резервного фонда Правительства Забайкальского края на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

7) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Забайкальского края на 2020 год в сумме 6 451 838,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 290 193,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 107 074,9 тыс. рублей;

8) бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год в сумме 5 129 167,7 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 4 906 707,0 тыс. рублей и 5 197 436,1 тыс. рублей соответственно согласно приложению 20 к настоящему Закону края.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Забайкальского края в 2020 году

1. Установить размер индексации размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 101-ЗЗК "О пособии на ребенка в Забайкальском крае", с 1 июля 2020 года 1,03.

2. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, предусмотренных соответственно пунктом 1 части 1 и частью 12 статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае", с 1 июля 2020 года 1,03.

3. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на патронат, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 71 Закона Забайкальского края от 29 апреля 2009 года № 167-ЗЗК "О патронате", с 1 июля 2020 года 1,03.

4. Установить размер индексации стоимости услуг по погребению и ее предела, предусмотренных абзацами первым и вторым части 1 статьи 1 Закона Забайкальского края от 5 октября 2009 года № 246-ЗЗК "О стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших", с 1 февраля 2020 года 1,03.

5. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 315-ЗЗК "О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей", с 1 июля 2020 года 1,03.

6. Установить размер индексации размера ежемесячной денежной выплаты лицу, изъявившему желание создать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов и заключившему договор о создании приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренной частью 1 статьи 7 Закона Забайкальского края от 22 декабря 2011 года № 609-ЗЗК "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае", с 1 июля 2020 года 1,03.

7. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Забайкальского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных соответственно пунктом 1 части 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗК "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае", с 1 июля 2020 года 1,03.

8. Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников государственных учреждений Забайкальского края, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края, а также размеры ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) иных категорий должностных лиц, для которых законами Забайкальского края предусмотрено увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, согласно приложению 21 к настоящему Закону края.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Забайкальского края, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону края.

Статья 9. Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций местным бюджетам из бюджета края

1. Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере образования, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одну штатную единицу специалиста, осуществляющего администрирование отдельных государственных полномочий в сфере образования, - 127 300 рублей.

2. Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в расчете на одного заявителя в год - 500 рублей.

3. Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение государственных полномочий органов государственной власти Забайкальского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одно поселение - 17 500 рублей.

4. Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов норматив финансовых затрат на техническую поддержку и обслуживание программного обеспечения, необходимого для осуществления государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, исходя из стоимости ежемесячного обслуживания программного обеспечения в каждом поселении, входящем в состав муниципального района, и в муниципальном районе - 200 рублей.

5. Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов норматив для определения размера доплаты к заработной плате должностному лицу, осуществляющему государственные полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, за один муниципальный нормативный правовой акт, включенный в регистр муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, - 38 рублей 44 копейки.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета края в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для городских поселений в размере 149 рублей, сельских поселений в размере 147 рублей на одного жителя.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,5.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону края.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов, на 2020 год в сумме 21 802 488,6 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону края и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 17 891 171,9 тыс. рублей и 15 844 181,4 тыс. рублей соответственно согласно приложению 26 к настоящему Закону края, в том числе:

1) с распределением на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону края, на 2021 год и 2022 год согласно приложению 28 к настоящему Закону края;

2) на предоставление дотаций:

а) бюджету городского округа закрытое административно-террито-риальное образование п. Горный в связи с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 2020 год в сумме 30 741,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 22 568,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 24 688,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 168 214,0 тыс. рублей.

Порядок предоставления дотации, указанной в настоящем подпункте, устанавливается Правительством Забайкальского края;

3) на предоставление субсидий:

а) бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств дорожного фонда Забайкальского края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт на 2020 год в сумме 63 477,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 133 225,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 168 849,2 тыс. рублей; на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) на 2020 год в сумме 196 179,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 146 179,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 146 179,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных районов и городских округов на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 100 185,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 601,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 581,0 тыс. рублей;

в) бюджету муниципального района "Каларский район" на реализа-цию мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали, на 2020 год в сумме 60 462,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 65 391,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 160,1 тыс. рублей;

г) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на реализацию Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года № 472-ЗЗК "О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское - административного центра Агинского Бурятского округа Забайкальского края" на 2020 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

д) бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края на 2020 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 94 900,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 98 100,0 тыс. рублей;

е) бюджету городского округа "Город Чита" на создание центров цифрового образования детей на 2020 год в сумме 23 549,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 381,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 670,4 тыс. рублей;

ж) бюджетам муниципальных районов и городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2020 год в сумме 450 289,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 358 551,9 тыс. рублей;

з) бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на 2020 год в сумме 40 185,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40 185,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 27 153,6 тыс. рублей;

и) бюджету муниципального района "Читинский район" на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2021 год в сумме 146 166,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 147 266,4 тыс. рублей;

к) бюджетам муниципальных районов и городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на 2020 год в сумме 181 546,9 тыс. рублей;

л) бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дошкольного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на 2020 год в сумме 6 713,0 тыс. рублей;

м) бюджетам муниципальных районов и городских округов на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ, включая их доставку, укладку и сертификацию, и развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, на 2020 год в сумме 21 575,6 тыс. рублей;

н) бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" на 2020 год в сумме 57 000,0 тыс. рублей;

о) бюджетам муниципальных районов и городских округ на обустройство посадочных площадок на территории Забайкальского края для устойчивого авиатранспортного сообщения с удаленными и труднодоступными районами Забайкальского края на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

п) бюджетам муниципальных районов на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Забайкальского края на 2020 год в сумме 1 764,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 764,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 628,2 тыс. рублей;

р) бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность на 2020 год в сумме 68 062,5 тыс. рублей;

с) бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в части мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на 2020 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 145,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 218,9 тыс. рублей;

т) бюджетам муниципальных районов и городских округов на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Забайкальского края, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2020 год в сумме 2 975,9 тыс. рублей;

у) бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку отрасли культуры и государственную поддержку отрасли культуры на 2020 год в сумме 119 781,8 тыс. рублей;

ф) бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год в сумме 29 686,7 тыс. рублей;

х) бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2020 год в сумме 2 664,9 тыс. рублей;

ц) бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2020 год в сумме 190 954,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 182 599,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 176 473,7 тыс. рублей;

ч) бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на 2020 год в сумме 26 880,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 28 364,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25 391,2 тыс. рублей;

ш) бюджетам муниципальных районов и городских округов, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" на 2020 год в сумме 1 628,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 840,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 460,4 тыс. рублей;

4) на предоставление субвенции бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 476,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 510,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 886,9 тыс. рублей;

5) на предоставление иных межбюджетных трансфертов:

а) бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и проведение конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края на 2020 год в сумме 255,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 255,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 255,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана" на 2020 год в сумме 19 250,7 тыс. рублей;

в) бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края на 2020 год в сумме 422 302,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 677 160,0 тыс. рублей;

г) бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в сумме 761 804,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 508 856,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 127 272,7 тыс. рублей;

д) бюджетам муниципальных районов и городских округов на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета края Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на 2020 год в сумме 25 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25 058,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25 122,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Забайкальского края от 2 июля 2009 года № 198-ЗЗК "Об административных правонарушениях", на 2020 год в сумме 2 349,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 855,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 911,5 тыс. рублей.

Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 2020 году

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются за счет средств бюджета края на безвозмездной и безвозвратной основе в следующих случаях:

1) осуществления деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) осуществления завоза продукции (товаров) в населенные пункты Забайкальского края, отнесенные Правительством Российской Федерации к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции);

3) осуществления деятельности в сфере сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

4) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Забайкальского края;

5) оказания услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

6) транспортного обслуживания населения на маршрутах пригородно-го и межмуниципального сообщения на территории Забайкальского края;

7) осуществления деятельности редакциями периодических печатных изданий;

8) осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского края;

9) обеспечения источниками тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения объектов, строящихся в процессе реализации государственных программ и проектов;

10) осуществления специализированной службой по вопросам похоронного дела погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, и умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также погребения в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

11) осуществления поддержки инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета края бюджетам муниципальных районов и городских округов

1. Правительство Забайкальского края вправе предоставлять бюджетные кредиты из бюджета края бюджетам муниципальных районов и городских округов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета края на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, а также для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, городских округов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края, - по ставке 0 процентов.

Статья 13. Верхние пределы государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года и объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить верхние пределы государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 29 727 287,3 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 28 642 276,4 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 26 958 965,5 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Забайкальского края по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 145 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в 2020 году в сумме 1 304 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 489 596,1 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 1 584 100,9 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности списания задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом края в 2020 году

Установить, что Правительство Забайкальского края вправе списывать задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом края по средствам, выданным на возвратной основе, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана погашенной. Порядок списания указанной задолженности устанавливается Правительством Забайкальского края.

Статья 15. Предоставление государственных гарантий Забайкальского края в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

Утвердить Программу государственных гарантий Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону края.

Статья 16. Программа государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 30 к настоящему Закону края.

Статья 17. Особенности исполнения бюджета края в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета края является распределение в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона края:

1) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 7 944,9 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 8 218,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

2) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 62 150,0 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 17 500,0 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 17 500,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, для проведения социально значимых для Забайкальского края мероприятий;

3) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 1 927 897,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 28 Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае" следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета края без внесения изменений в настоящий Закон края:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Забайкальского края и объекты недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Забайкальского края, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета края на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, в рамках одной государственной программы Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Молодежная политика" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на организацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014−2024 годы)", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа 2014 года № 467, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов классификации расходов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, в рамках одной государственной программы Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации региональных проектов в рамках национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в целях участия Забайкальского края в государственных программах Российской Федерации на условиях софинансирования в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, кодами статьи источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами вида источников финансирования дефицитов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета края;

12) перераспределение бюджетных ассигнований при установлении фактов ненадлежащего исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 июня 2017 года № 255-р "Об ответственности руководителей исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, являющихся главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, за неисполнение условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти";

13) изменение объемов целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона;

14) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств бюджета края мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

15) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

16) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, между главными распорядителями средств бюджета края, в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета края бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, отраженные на счетах территориального органа Федерального казначейства, подлежат возврату в бюджет края в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет на основании решений главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края полномочия получателя средств бюджета Забайкальского края по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Забайкальского края в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на осуществление государственных полномочий Забайкальского края, которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, не в полном объеме, подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета края.

Статья 18. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческой организации "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

1. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления для оказания поддержки отрасли сельского хозяйства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) субсидии, предоставляемые из бюджета края некоммерческой организации "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на обеспечение ее деятельности, а также расчеты, связанные с исполнением контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.

2. При казначейском сопровождении средств, указанных в части 1 настоящей статьи, Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном Министерством финансов Забайкальского края, с отражением на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 19. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства

1. Органы государственной власти Забайкальского края и государственные органы Забайкальского края не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности работников аппаратов органов государственной власти Забайкальского края и государственных органов Забайкальского края и работников государственных учреждений Забайкальского края, за исключением случаев:

1) принятия федеральных законов о наделении субъектов Российской Федерации и (или) исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями;

2) увеличения численности работников государственных учреждений Забайкальского края в целях оптимизации расходов на государственное управление;

3) реорганизации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в целях реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Забайкальского края;

4) увеличения показателей сети государственных учреждений Забайкальского края в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов социальной инфраструктуры в целях реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Забайкальского края.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не допускать принятия решений, влекущих за собой увеличение численности работников аппаратов органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона края

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов



