9 ноября 1989 года пала Берлинская стена - самый известный символ времен "холодной войны"

Само слово "стена" было в ГДР под негласным запретом. В Восточной Германии ее именовали "Антифашистским оборонительным валом". В Западном Берлине называли Позорной стеной. Несмотря на существенную разницу в терминологии, речь шла об одном и том же объекте.

Берлинская стена (нем. Berliner Mauer) - это, по сути, укрепленная государственная граница ГДР с Западным Берлином, существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Протяженность 155 км, в том числе в черте Берлина - 43,1 км.

Состояла она из бетонного сооружения высотой в среднем 3,6 м и ограждения из металлической сетки. В большинстве мест дополнялась сигнальным ограждением под напряжением. А еще кое-где были рвы и противотанковые укрепления.

За 28 лет существования стены было совершено 5075 успешных побегов из ГДР в Западный Берлин. 28 человек ушло по прокопанному ими тоннелю длиной 145 метров.

Люди пытались преодолеть стену на дельтаплане, на воздушном шаре из нейлоновых фрагментов, по веревке, перекинутой между окнами соседних домов, с помощью тарана стены бульдозером. Для 140 человек это закончилось трагически.

В фондах РГАКФД сохранилась уникальная кинохроника, а в международных фотоагентствах - сотни снимков разрушения стены. Тогда, тридцать лет тому назад, мир жил надеждой, что с "холодной войной" будет покончено навсегда. Надежда, увы, оказалась тщетной. Бетонная стена пала. Стена в сознании - увы! - осталась.