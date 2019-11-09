Беспилотник второй раз за неделю нарушил работу японского аэропорта

Сегодня в Японии взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Кансай на западе страны была закрыта из-за появления неопознанного беспилотника. Агентство Kyodo отмечает, что это уже второй подобный случай за неделю.

Ранее аналогичный инцидент произошел седьмого ноября. Из-за дрона администрация воздушной гавани также была вынуждена закрыть ВПП. В тот день были отменены или перенесены почти 30 авиарейсов, пишет ТАСС.

Сейчас служба безопасности аэропорта совместно с полицией анализирует записи с камер видеонаблюдения. Специалисты пытаются определить траекторию движения беспилотника и его принадлежность. Власти также объявили об усилении мер безопасности в районе аэропорта Кансай.

Отметим, что этот аэропорт является третьим по объемам перевозок в Японии после токийских Ханэда и Нарита. Ежегодно им пользуются около 28 миллионов пассажиров.