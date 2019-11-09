Горбачев объяснил, почему не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что не жалеет о перестройке. По его словам, ее частью было новое внешнеполитическое мышление, предполагающее свободу выбора и универсальные ценности.

"Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого", - сказал Горбачев.

"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", - отметил он.

Горбачев добавил, что, принимая решение, руководство государства отдавало себе отчет в том, что идет на риск, но необходимость перемен была очевидна. Он также признал наличие ошибок при осуществлении реформ в 80-х годах, но отметил, что нельзя не признать тот факт, что тоталитаризм был искоренен.

"В 1980-е мы ступили на путь реформ. Были ошибки и промахи. Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернемся к тоталитарной системе", - полагает он.

Ответственность за конец перестройки и развал Советского Союза он возложил на организаторов путча в августе 1991 года.