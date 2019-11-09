Постановление правительства Республики Калмыкия от 6 ноября 2019 года № 312 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия за III квартал 2019 года"

Новости

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ 15:43
В Петербурге ученого задержали за убийство с расчленением 15:38
Instagram отключит лайки в США 15:38
В расчленении девушки в Петербурге заподозрили известного историка 15:26
Нурмагомедов может провести первый бой в РФ во второй половине 2020 года 15:14
Петербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым 14:43
В Уфе полицейского наградили посмертно орденом Мужества 14:40
В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа 14:21
На Кубани лесные пожары начали тушить с воздуха 14:17
Иран выйдет из ДНЯО в случае прекращения ядерной сделки 14:17
АвтоВАЗ оснастит вариатором дешевые Lada Vesta 14:15
Горбачев объяснил, почему не сожалеет о перестройке 14:13
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым 13:57
Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе 13:49
Погибшего в Чечне полицейского наградили орденом Мужества 13:46
ДНР и Киев запустили сигнальные ракеты о разведении сил в Петровском 13:40
В Новосибирске творчество Элджея признали опасным для детей 13:23
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится 13:20
В Башкирии из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять машин 13:03
ЗАЗ "Спорт-900". Несостоявшийся конкурент Porsche 911 13:00
ICILS: Москва заняла второе место по компьютерной грамотности школьников 12:56
В Минздраве рассказали о снижении смертности от алкоголизма 12:42
В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника 12:40
МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак 12:32
Volkswagen сделал электромобиль из яблочного жмыха 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 ноября 2019 г.

Постановление правительства Республики Калмыкия от 6 ноября 2019 года № 312 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия за III квартал 2019 года"

Дата подписания 6 ноября 2019 г.
Опубликован 9 ноября 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-Ф3 "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 года № 191-III-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

установить величину прожиточного минимума в Республике Калмыкия за III квартал 2019 года в расчете на душу населения 9919 (девять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей, для трудоспособного населения - 10382 (десять тысяч триста восемьдесят два) рубля, пенсионеров - 7949 (семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей, детей - 10033 (десять тысяч тридцать три) рубля.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией