В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы

В Уфе на улице Мушникова столкнулись два пассажирских автобуса из-за плохого самочувствия 50-летнего водителя. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что ДТП произошло около дух часов дня по московскому времени. Как рассказали пассажиры, плохо стало водителю автобуса Hyundai. Мужчина потерял управление, автобус выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом.

Водителю выхвали "скорую", но медикам не удалось его спасти. Никто из пассажиров не пострадал.