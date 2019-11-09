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09.11.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе на улице Мушникова столкнулись два пассажирских автобуса из-за плохого самочувствия 50-летнего водителя. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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Известно, что ДТП произошло около дух часов дня по московскому времени. Как рассказали пассажиры, плохо стало водителю автобуса Hyundai. Мужчина потерял управление, автобус выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом.

Водителю выхвали "скорую", но медикам не удалось его спасти. Никто из пассажиров не пострадал.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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