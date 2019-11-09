В отношении экс-главы Элисты возбудили дело

В отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания - главы города Элиста возбуждено уголовное дело. Как сообщили в республиканском управлении Следкома РФ, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый незаконно изъял из муниципальной собственности авто Toyota Camry и передал дорогостоящую машину своему родственнику. Стоимость авто бюджету не возместили.

Сейчас следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, буквально месяц назад было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Элисты. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия с ноября 2018 года по июль 2019 года экс-чиновник неоднократно получал банковские переводы от директора одной из компаний за способствование в продлении срока разрешения на строительство тепловых сетей, ускорение оформления права пользования земельными участками и выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Всего он получил около 320 тысяч рублей.

В октябре уголовное дело было направлено прокурору республики для утверждения обвинительного заключения.