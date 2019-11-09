Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после проверки сообщения об угрозе

Опасные предметы не обнаружены во время проверки аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. В субботу утром в воздушной гавани было объявлено об эвакуации в связи с сообщением об угрозе. О какой именно угрозе шла речь - не уточняется.

Транспортная полиция провела все необходимые проверки, в результате которых предметы, представляющие опасность не обнаружены, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Из-за инцидента задерживается более 10 рейсов. По факту происшествия проводится проверка.