Романа Полански опять обвинили в изнасиловании

На 86-летнего польско-французского режиссера Романа Полански, большую часть карьеры которого сопровождают скандалы, причем - с упором на педофилию - упала очередная шишка.

При этом стоит отметить, что упала она с почти 45-летней задержкой: как передает Le Parisien, на важного кинематографиста, многочисленного номинанта и лауреата большинства крупных кинопремий, обрушилась французская актриса Валентин Монье. По словам женщины, Полански надругался над ней в 1975 году, когда Валентин было восемнадцать.

Как изложила предполагаемая жертва, с Полански она познакомилась на горнолыжном курорте в Швейцарии - с подачи общих друзей, и после этого они вполне мило проводили время, катались, поужинали и всё такое. Но закончилось все печально. Со слов Монье явствует, что в конце-концов коварный кинодеятель пригласил девушку в арендуемое им с компанией шале и изнасиловал.

При этом актриса настаивает, что оба были на момент драмы трезвы и не употребляли веществ. При том что Валентин не подавала Полански никаких интимных "звоночков", на перед тем звучавшие со стороны Романа половые намеки ответила решительным отказом - да и вообще "едва его знала".

Свою инициативу раскрыть наконец-то данный неприглядный эпизод Монье объясняет тем, что увидела сообщение о выходе нового фильма режиссера "Офицер и шпион" (дословно - "Я обвиняю!", J'accuse, 2019), и поняла: пора!

44 года же она молчала, потому что, во-первых, их общий с Полански друг, которому она рассказала о произошедшем на следующее утро, ее отговорил, а, во-вторых, из опасений, что такой влиятельный кинематографист, как Полански, может ее просто убить - дабы избежать скандала.

Примечательно, что журналисты связались с тем самым другом, и он заверил, что готов дать показания и выступить в суде, если до этого дойдет.

Сторона режиссера очередные воспоминания из лагеря его вероятных жертв никак не комментирует.

Монье родилась в Париже в 1956-м. Актриса и модель, чья кинокарьера продолжалась с 1980 по 1985 год: сериал "Расследование комиссара Мегрэ", "Кровавая акула", культовый "2019: После падения Нью-Йорка", Шарлотта в знаменитой комедии "Трое мужчин и младенец в люльке".