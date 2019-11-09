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9 ноября 2019 г.

Постановление правительства Ростовской области от 7 ноября 2019 года № 797 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за III квартал 2019 г."

Дата подписания 7 ноября 2019 г.
Опубликован 9 ноября 2019 г.

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за III квартал 2019 г. в расчете на душу населения - 10 351 рубль, для трудоспособного населения - 11 033 рубля, пенсионеров - 8 377 рублей, детей - 10 752 рубля для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев

 

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