В Греции запускают видеосериал "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина"

Проект подготовлен Медиакорпорацией Китая в преддверии госвизита председателя КНР в Грецию, стартующего 10 ноября. Видеоцикл также доступен на сайте и в социальных сетях Медиакорпорации на греческом языке.

Большинство материалов связаны с темами заботы о благополучии народа, добродетели, нравственного воспитания, семейных ценностей, осуждения коррупции. Их свободное цитирование свидетельствует о глубоких познаниях китайского лидера в истории, классической литературе и традиционной культуре Китая.