В Греции запускают видеосериал "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина"

Серию видеороликов про афоризмы, высказывания и цитаты из древних легенд, исторических и философских трактатов, которые китайский лидер Си Цзиньпин использовал в публичных выступлениях, статьях, на переговорах, покажут на платформах самых влиятельных в Греции коммерческих СМИ Skai Group. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Getty Images/ Richard Stonehouse
Проект подготовлен Медиакорпорацией Китая в преддверии госвизита председателя КНР в Грецию, стартующего 10 ноября. Видеоцикл также доступен на сайте и в социальных сетях Медиакорпорации на греческом языке.
Большинство материалов связаны с темами заботы о благополучии народа, добродетели, нравственного воспитания, семейных ценностей, осуждения коррупции. Их свободное цитирование свидетельствует о глубоких познаниях китайского лидера в истории, классической литературе и традиционной культуре Китая.