Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Для меня это большая честь", - заявил глава российского МИД.

"Выставка в деталях рассказывает о трагических событиях тех лет, о беспримерном подвиге наших отцов и дедов, которые ценой неимоверных усилий спасли цивилизацию от ужасов коричневой чумы, поставили прочный заслон на ее пути", - отметил Лавров. По его словам, представители армянского народа обороняли Брест и Сталинград, сражались на Курской дуге, освобождали Кавказ и Крым, брали Берлин, внесли неоценимый вклад в общее дело разгрома нацизма.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы. И, как обратил внимание Лавров, премьер-министр Армении Пашинян один из первых откликнулся на приглашение президента России Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая на Красной площади в Москве.

"Многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом в нашем регионе", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны", - заявил Лавров, добавив, что открытие выставки, посвященной Победе, является одним из вкладов в это дело.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, встретивший дорогого коллегу прямо в аэропорту, со своей стороны отметил, что 9 Мая - наш общий праздник. "Победа в Великой Отечественной войне является достижением всех народов бывшего СССР и стран антигитлеровской коалиции. Поэтому для нас недопустимы любые усилия и попытки исказить правду о войне", - подчеркнул Мнацаканян, добавив, что в каждой армянской семье были те, кто сражался во время войны (всего около 600 тысяч человек, половина из них не вернулась с поля боя). Армяне помнят правду, бережно хранят обелиски, посвященные защитникам Отечества, отметил министр.

Экспозиция под названием "Цветы - бойцам", открытая двумя министрами, заняла несколько залов в Национальной галереи Армении, крупнейшем музее страны. Здесь представлены два десятка картин и рисунков армянских художников, посвященных подвигам народа во время войны, радости Победы и горечи утрат. Кроме того, посетители могут увидеть архивные материалы (некоторые из них впервые), фотографии, личные вещи бойцов, в том числе военную форму и парадный меч маршала Ивана Баграмяна.