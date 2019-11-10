МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией

МИД РФ прокомментировал скандал вокруг российского футбольного клуба "Спартак", чья команда не смогла получить американские визы для участия в товарищеском турнире Florida Cup, который должен пройти в штате Флорида в январе 2020 года. О трудностях с получением виз днем ранее заявил владелец ФК "Спартак" Леонид Федун.

Как подчеркнул МИД РФ, подобные действия - "очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США", цитирует ТАСС слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

По словам представителя МИД РФ, "страдают все: деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли".