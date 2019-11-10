Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе

Начало предстоящей недели в Москве ожидается аномально теплым - температура составит 9-11 градусов, что превысит климатическую норму на 5-6 градусов. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, по его словам, неделя по погоде будет неоднородной. Так, если в начале недели она ожидается очень теплой, то во второй половине - просто теплой.

"Затем со вторника температура начнет постепенно падать: в первой половине вторника - 5-7 градусов ожидается. Но это все равно уверенно теплая погода", - цитирует ТАСС слова Романа Вильфанда.

Зато уже в среду прогнозируется 4-6 градусов тепла, и такая температура сохранится до конца недели, отметил метеоролог.

Вместе с теплом в столицу придут и осадки. Так, понедельник станет самым дождливым днем предстоящей недели - выпадет порядка 3-4 мм осадков. Зато в четверг в Москву вернется солнце.