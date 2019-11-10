В Москве сразятся мастера скейтбординга

16 ноября в российской столице на базе спорткомплекса "Лужники" при поддержке департамента спорта Москвы пройдет международный турнир по скейтбордингу Moscow Skateboarding Open 2019.

Как сообщает Москва 24, все мероприятия в рамках турнира будут абсолютно свободными для посещения, а на Малой спортивной арене пройдут зрелищные шоу в исполнении профессиональных российских и иностранных скейтбордистов. Там же будет расположен скейт-магазин, где будет продаваться соответствующая атрибутика.

Как стало известно, в этом году основной темой дизайна Moscow Skateboarding Open 2019 станет кино, отражающее отечественную культуру и составляющее образ всей страны в международном пространстве.

В этом году в составе участников заявлены лучшие иностранные скейтеры: американский скейтер и художник, райдер Krooked, Mob, Indy и Bones Swiss Себастиан Уолкер, прославившийся своим креативным стилем катания и нестандартным подходом к выбору препятствий; бразилец Роджер Силва, AM-райдер команды Jart Skateboards, показывающий "технический" скейтбординг на уличных и парковых препятствиях; француз Бенжамин Гарсиа, ранее выступавший за сборную Франции, в прошлом месяце пополнивший ряды "про" немецкого бренда EMillion Skateboarts; Адриен Булар - еще один французский скейтбордист, участник мировых и европейских соревнований.

В прошлом году Адриен поразил скейтборд-сообщество своей видеопартией для Jart Skateboards, а особенно своим backside tailslide-ом по легендарному рейлу с 20 ступенек El Toro. Также в субботу конкуренцию зарубежным скейтбордистам составят отечественные звезды экстремального спорта: Егор Кальдиков, Михаил Степанов, Роман Иванов, Давид Газиев и Яков Кан, стремительно набирающий обороты молодой райдер из Нижнего Новгорода.

Напомним, что 3 августа 2016 года Международный Олимпийский Комитет (МОК) включил в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года пять новых видов спорта. Помимо скалолазания, карате и сверхпопулярного в Японии бейсбола в программу попали соревнования скейтбордистов и серферов. На Олимпиаде будут разыграны четыре комплекта наград: мужские, женские + дисциплины "парк" и "стрит". Это будут первые в истории по-настоящему крупные соревнования по данному виду спорта.