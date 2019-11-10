Новости

Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников 15:41
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура 15:29
Какие модели покинули авторынок Европы 15:22
В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова 15:20
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации 15:13
За двое суток продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым 15:04
На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51 15:03
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса 14:43
В Хакасии нашли тело пропавшего при сходе лавины туриста 14:37
Родители убитой аспирантки прилетели в Петербург на опознание 14:36
Рейс Челябинск - Сочи сел в Самаре из-за курящей пассажирки 14:21
В Ростове мужчина остался жив, упав с моста на провода 14:20
В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее 14:12
Много ли в Lada Granta Cross за 620 000 рублей от кроссовера 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 16:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Москве сразятся мастера скейтбординга

Текст: Дмитрий Ключевский

16 ноября в российской столице на базе спорткомплекса "Лужники" при поддержке департамента спорта Москвы пройдет международный турнир по скейтбордингу Moscow Skateboarding Open 2019.

Как сообщает Москва 24, все мероприятия в рамках турнира будут абсолютно свободными для посещения, а на Малой спортивной арене пройдут зрелищные шоу в исполнении профессиональных российских и иностранных скейтбордистов. Там же будет расположен скейт-магазин, где будет продаваться соответствующая атрибутика.

Как стало известно, в этом году основной темой дизайна Moscow Skateboarding Open 2019 станет кино, отражающее отечественную культуру и составляющее образ всей страны в международном пространстве.

Фото: РИА Новости
Глава Федерации скейтбординга России уверен в успехе этого вида спорта

В этом году в составе участников заявлены лучшие иностранные скейтеры: американский скейтер и художник, райдер Krooked, Mob, Indy и Bones Swiss Себастиан Уолкер, прославившийся своим креативным стилем катания и нестандартным подходом к выбору препятствий; бразилец Роджер Силва, AM-райдер команды Jart Skateboards, показывающий "технический" скейтбординг на уличных и парковых препятствиях; француз Бенжамин Гарсиа, ранее выступавший за сборную Франции, в прошлом месяце пополнивший ряды "про" немецкого бренда EMillion Skateboarts; Адриен Булар - еще один французский скейтбордист, участник мировых и европейских соревнований.

В прошлом году Адриен поразил скейтборд-сообщество своей видеопартией для Jart Skateboards, а особенно своим backside tailslide-ом по легендарному рейлу с 20 ступенек El Toro. Также в субботу конкуренцию зарубежным скейтбордистам составят отечественные звезды экстремального спорта: Егор Кальдиков, Михаил Степанов, Роман Иванов, Давид Газиев и Яков Кан, стремительно набирающий обороты молодой райдер из Нижнего Новгорода.

Напомним, что 3 августа 2016 года Международный Олимпийский Комитет (МОК) включил в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года пять новых видов спорта. Помимо скалолазания, карате и сверхпопулярного в Японии бейсбола в программу попали соревнования скейтбордистов и серферов. На Олимпиаде будут разыграны четыре комплекта наград: мужские, женские + дисциплины "парк" и "стрит". Это будут первые в истории по-настоящему крупные соревнования по данному виду спорта.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
Песков рассказал про график Путина на БРИКС
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников