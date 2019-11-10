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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хотел всех сжечь заживо

Вынесен пожизненный приговор мужчине за тройное убийство и покушение на убийство троих детей
Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего жителя Подмосковья Виктора Бондаренко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Высшую меру наказания получил не террорист или серийный маньяк, а обычный отвергнутый ревнивец, вдруг превратившийся в массового убийцу. Бондаренко признали виновным в убийстве трех человек, а также покушении на убийство еще четырех человек, в том числе троих малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.

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По данным следствия, установлено, что в ночь на 6 февраля 2018 года Бондаренко, находясь в квартире своей бывшей гражданской жены на Новокосинской улице, используя аэрозольный баллон с легковоспламеняющейся жидкостью, совершил поджог в двух комнатах. В этот момент в квартире спала женщина, ее новый друг, трое детей и престарелые родители. При этом Бондаренко специально, чтобы никто не смог выйти, свалил у выхода вещи и также поджег их и закрыл дверь на ключ.

На допросе он объяснил свои действия ревностью и резко возникшей неприязнью к бывшей сожительнице и признался, что хотел всех сжечь. Вечером накануне он приехал поздравить с двухлетием младшего сына. Но бывшего папу видеть не захотели и выгнали из дома. В итоге он просидел в подъезде до ночи и дождался, пока в квартире все не уснут, после чего воспользовался дубликатом ключа и проник внутрь.

Во время пожара молодая женщина, двое детей и их дедушка выпрыгнули с шестого этажа. Дети - старшая 13-летняя сестра и младший брат - после падения получили травмы, но выжили. Их мать и дед погибли. Бабушка семейства не смогла выбраться из квартиры и задохнулась угарным газом.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Новый друг семьи, который ночевал в квартире, смог буквально перекинуть через балкон соседям третьего ребенка - маленькую девочку. Сам он получил сильные ожоги, но выжил. Поджигателя задержали в непосредственной близости от дома.

Как сообщили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе прокуратуры Москвы, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Виктора Бондаренко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Приговор пока в законную силу не вступил. У Виктора Бондаренко есть десять дней, чтобы обжаловать его. Правда, неизвестно, будет ли он это делать.

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