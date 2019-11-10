Пьяный житель Магадана требовал за свободу заложницы выпить и закусить

В Магадане возбуждено уголовное дело за захват заложника, сообщается на сайте регионального СУ СК.

Дело возбуждено в отношении 21-летнего жителя областного центра. Он подозревается в убийстве и захвате заложника с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В субботу вечером молодой и пьяный житель Магадана убил 27-летнего парня, а затем, угрожая ножом, захватил 18-летнюю девушку и потребовал от прибывших для переговоров полицейских за ее освобождение алкоголь, продукты питания и автомобиль.

Молодой человек был обезврежен, заложница освобождена благодаря спецоперации сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Магаданской области и краевому УМВД.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления против личности.