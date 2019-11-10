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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста

Текст: Ольга Журман

Пропавший в субботу в Уссурийском заливе аквалангист найден в 17 километрах от берега живым, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Фото: Пресс-служба УМЧС Мурманской области
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Аквалангист 1988 года рождения был обнаружен экипажем проходящего судна "Тигр-2". Ранее все суда были оповещены о поисках человека. Мужчина найден в удовлетворительном состоянии, но все равно передан скорой помощи.

Аквалангист нырял с катера в районе мыса Вятлина на расстоянии примерно 200 метров от берега и вдруг пропал. Его искали почти двое суток. Этим были заняты шесть человек личного состава, 1 единица техники и 1 плавсредство.

Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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