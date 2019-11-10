В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее

В Учалинском районе региональный следком начал доследственную проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего 9 ноября, при котором два человека пострадали, а один погиб.

Проверка проводится по признакам преступления "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Как сообщили в ведомстве, следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. Идет опрос очевидцев.

Напомним, 9 ноября в Учалах при земляных работах и спаивании трубопровода на глубине двух метров обвалилась стенка траншеи, в которой в тот момент находились трое рабочих.

Двое из них получили различные травмы и сейчас находятся в больнице, третий - 38-летний мужчина скончался на месте.