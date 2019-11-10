В Хакасии нашли тело пропавшего при сходе лавины туриста

В Хакасии нашли тело погибшего при сходе лавины возле базы отдыха туриста.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России, тело погибшего, катавшегося на снегоходе возле базы отдыха "Сноулаб При" в поселке Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии, обнаружили волонтеры.

- Силами волонтеров в 12.05 мск обнаружено тело попавшего под лавину человека", - рассказали в ведомстве.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Приисковом гибнут туристы. Так, в 2018 году пропали сразу четверо приезжих, их тела обнаружили лишь через полгода после случившегося.