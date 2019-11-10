В Чечне взрывом газа разрушило фельдшерский пункт

Это ЧП случилось минувшей ночью в селе Новые Атаги Шалинского района Чечни. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Чеченской Республике, в здешнем фельдшерском амбулаторном пункте в 22 часа 30 минут произошел взрыв бытового газа.

На место происшествия (село находится примерно в трех десятках километрах от Грозного) сразу выехали спасатели. Выяснилось, что пострадавших во время данного инцидента на улице Госхозная, 2 нет. После взрыва, (он, как видно по появившемуся в соцсетях видео, буквально разметал здание), не произошло возгорания.

Как сообщили в МЧС, уже через десять минут все работы "по ликвидации последствий взрыва бытового газа были завершены". В них участвовали 40 человек, было задействовано десять единиц техники. Из них от Главного управления МЧС России по Чеченской Республике - 13 человек личного состава и три единицы техники.