Герой Советского Союза Валерий Востротин: Я запрещал ротным использовать "Калашникова" в бою

Первый выстрел

Автомат Калашникова с первой стрельбы дал мне понять, что шутки с ним плохи. Нас, пятнадцатилетних суворовцев, впервые вывезли на настоящий полигон. И вот лежу на снегу - у меня три патрона одиночными. Но, видимо, на занятиях по матчасти я что-то проморгал и зачем-то после первого выстрела передернул затвор. Патрон и улетел в сугроб. И хотя двумя выстрелами выбил 20 очков, было страшно обидно, что лишил себя третьего выстрела. Да еще пришлось руками весь сугроб просеять, чтоб отыскать пропажу.

Суворовец Востротин к выполнению боевой задачи готов! Фото: из дичного архива

За военную службу у меня было четыре "калаша": два в Суворовском и Рязанском воздушно-десантном училище, два - когда командовал парашютно-десантным взводом, а потом разведротой. Я с ним и по пескам, и по горам лазил, в воде, в сугробах сидел. И автомат не подводил меня ни разу. В Афганистане одна с ним проблема была: научиться рационально стрелять. Боекомплект - 6 магазинов по 30 патронов. Казалось бы, много, а в бою улетают мгновенно: тут же и азарт, и страх - все вперемежку...

Я, когда стал командиром полка, запрещал командирам рот использовать автомат в бою. Ты ведь главный организатор боя, схемы огня, а с "Калашниковым" в руках командир роты увлекался и превращался в простого бойца.

Не пулей, так прикладом!

Выручал меня "Калашников" не только меткой стрельбой. В июне 1987 года в ходе Алихельской операции 9-я рота 345-го парашютно-десантного полка, которым я командовал, нарвалась на засаду. Разведка не сумела выявить, что там духи открыли разведшколу, в которой обучались диверсанты-эфиопы. Все случилось настолько мгновенно, что стрелять уже было некогда, и мы пошли врукопашную. Даже штыки не успели прицепить, бились прикладами. Тут уже без разбора, командир ты или рядовой боец - полный вперед! И автомат превратился в отличную дубину и снова не подвел... Искаженные страхом грязные лица этих африканцев до сих пор перед глазами!

После той операции на границе с Пакистаном мне дали Героя...

Сделано в СССР

Может быть, когда-нибудь найдется гений и сделает более простое и надежное оружие. Но я уверен, что еще лет тридцать не будет равных "Калашникову". В конце 80-х, когда я был командиром дивизии, нам прислали экспериментальный автомат "Абакан". У него отдача шла не после первого, а после второго выстрела, а потом довели - и после третьего. Получается пули идут - одна в одну. Но и ему не удалось победить "Калашникова". Сложен в производстве, капризен в эксплуатации...

Уже армии более чем 60 стран используют "калаш" на вооружении. Но настоящее качество можем дать только мы. Вот случай. В 1988 году у меня в полку в Афганистане пропал солдат. Разведка доложила - его похитили душманы. Мы вышли на главаря, и после переговоров он согласился на обмен. Но потребовал пять АК калибром 7,62, пять - калибром 5,45 и десять ящиков патронов. Командующий армии Борис Всеволодович Громов мне: хоть весь склад отдай, а солдата забери! Ну, мы собрали трофейное оружие (не штатное же отдавать!), сложили в ящики. Уже в сумерках приезжает главарь, опускает руку в ящик, ощупывает автоматы и говорит: так не пойдет, один - китайский!

Профессионалом оказался, знает приоритеты...

Суворовцы на учениях. Валерий Востротин слева. Фото: из личного архива

Все за одного

Автомат Калашникова очень легко пристрелять, то есть "привести к нормальному бою" - так это правильно называется. А вы попробуйте тот же израильский "Узи" - замучаетесь. Я из чешского, американского, немецкого оружия стрелял и наш "калаш" ставлю на первое место. И любой солдат его бережет, как мать родную. Но на войне всякое бывает.

Помню, в девятую роту, которая входила в мой полк, пришло пополнение. И вот бойцу торжественно вручают автомат, которым до него владел Герой Советского Союза Игорь Чмуров, ушедший на дембель. Парень смотрит: а ствол-то кривой?! Как так? Первый раз такое. Это, видимо, Игорь в такие переплеты в горах попадал, что аж ствол погнулся. Посмеялись: с горы, наверное, на автомате скатился! Эпизод с гнутым стволом потом в фильм "Девятая рота" попал, только немного в другой интерпретации. Но это скорее говорит не о качестве оружия, а о том, как нам служба достается.

Или вот еще. Идем ночью колонной, вдруг мне доклад от командира батальона: потеряли автомат. На коротком привале солдат решил справить нужду, положил автомат на броню БМП, а та рванула, автомат упал...

Солдат растерялся, сразу не доложил. Командую: полк - стой! Приготовиться к обороне, а батальон - обратно за автоматом. Хорошо место запомнили - нашли!

Мстислав Ростропович. Белый дом, август 1991 года. Фото: Юрий Феклистов

Калашников и Ростропович

С Михаилом Калашниковым я встретился в конце 90-х уже заместителем министра МЧС, когда был в командировке в Ижевске. Не упустил случая заехать в деревню, где в маленьком домишке жил Михаил Трофимович. Навстречу вышел скромный человек в жилетке, в галошах. Времени чаевничать не было, обнял его, поблагодарил за автомат, рассказал немного о том, как он выручал меня в боях... Конструктор охал, сочувствовал. Простой мирный деревенский мужичок с виду...

В начале нулевых мой друг Михаил Вишняков, тот, что около Тулы поставил памятник своему отцу, летчику-герою и всем летчикам-фронтовикам, решил познакомить меня с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем. Перед знакомством думаю: зачем мне это? Мы же с ним антиподы: он интеллигент, демократ, я - генерал, патриот... Но сошлись мы крепко. Он тоже простым мужиком оказался, показалось даже, что-то есть у них с Калашниковым общее. Как-то вспоминали, как Мстислав автомат в руки брал, помните, этот знаменитый снимок из обстрелянного Белого дома в 1993-м... И смешно, и страшно все...

А на 75-летие Вишняков подарил Ростроповичу композицию из серебра, в которой виолончель сминает целых три автомата Калашникова, то есть искусство побеждает войну. Я хоть и вояка, а меня тронуло...

Искусство побеждает войну. Виолончель, сминающая целых три автомата Калашникова. Фото: из личного архива

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Востротин Валерий Александрович родился 20 ноября 1952 года. Генерал-полковник, Герой Советского Союза (1988 год). Окончил Свердловское суворовское училище, Рязанское высшее воздушно-десантное училище, Военную академию имени М. Фрунзе и Военную академию генерального штаба ВС РФ. Участник боевых действий в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане; был дважды ранен (один раз - тяжело). Воинские звания старший лейтенант, капитан, майор и полковник присвоены досрочно. Председатель Союза десантников России.