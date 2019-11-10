В Токио прошел парад нового императора Японии

В столице Японии прошел парад в честь восшествия на престол (интронизации) нового императора Нарухито. Процессия стартовала от императорского дворца в центре Токио в 15 часов (9 утра Мск) 10 ноября.

Император с супругой проехали на специально переоборудованном для парада открытом седане-гибриде Toyota Century. Сиденья в салоне поставили таким образом, чтобы зрители могли хорошо разглядеть императорскую чету.

На капоте автомобиля был закреплен императорский штандарт, золотая хризантема на красном фоне. Процессия длиной около 400 метров в течение 30 минут следовала по центральным улицам Токио со скоростью примерно 10 км/ч.

Общая протяженность маршрута составила 4,6 километра. Парад окончился у резиденции императора в районе Акасака. Всего в кортеже было 46 автомобилей с представителями правительства, в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, крон-принцем Акисино и крон-принцессой Кико.

На время торжественного проезда процессии в Токио были введены беспрецедентные для спокойной Японии меры безопасности, сообщает японская газета Asahi.

Так, на время парада привлечено 26 тысяч полицейских. Оцепление выставили на всем пути следования процессии, плюс сотрудники сил правопорядка следили за зрителями, чтобы не допустить хулиганских выходок, оскорбительных выкриков или политической агитации. Прецедент уже был в ноябре 1990-го года, во время парада в честь Акихито, отца нынешнего императора. Тогда злоумышленник бросил в процессию петарды.

Также собравшихся посмотреть на процессию просили предъявить содержимое сумок и рюкзаков. Проносить банки и бутылки, ножи, штативы и даже "селфи-палки" было запрещено. А поскольку у полиции не оказалось возможности взять на сохранение запрещенные предметы, их владельцев просто не допускали в ряды зрителей.

Для публики на всем протяжении следования процессии были оборудованы специальные площадки, отгороженные заграждениями. Зрителям было рекомендовано аплодировать, но не допускать громких выкриков.

Кроме того, полиция связалась с жителями и управляющими компаниями зданий, расположенных вдоль маршрута парада. Правоохранители потребовали, чтобы никто не наблюдал или не снимал процессию из окон. Также во время мероприятия полиция дежурила в каждом из домов на пути следования кавалькады. Плюс были закрыты все выходы из метро на улицы, по которым проедет императорский автомобиль.