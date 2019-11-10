В Турции отмечают 81-ю годовщину со дня смерти Ататюрка

В Турции 10 ноября отмечают 81-ю годовщину со дня смерти основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В центре Анкары у мавзолея Ататюрка прошла торжественная церемония в его честь. Колонну пришедших отдать дань памяти выдающемуся государственному деятелю возглавил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также ведущие политики, военные и чиновники.

"Мы продолжим неустанную работу во имя укрепления и развития Республики - достояния, завещанного нам Ататюрком. Турецкая республика будет жить в веках", - заявил Эрдоган, выступая с речью после возложения венков и минуты молчания.

По всей стране в знак памяти были приспущены флаги.

Ататюрк скончался 10 ноября 1938 года во дворце Долмабахче в Стамбуле.