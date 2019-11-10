Новости

В Москве умер клубный промоутер Паша Фейсконтроль 11:27
В Австралии найден мертвым россиянин, подозреваемый в убийстве застройщика 11:19
Под Анапой при пожаре погибли трое мужчин 11:19
Жардим: Головину нужно прибавить в завершении атак 11:10
В Приморье выпустили из "китовой тюрьмы" всех белух и косаток 10:57
В Чечне взрывом газа разрушило фельдшерский пункт 10:53
В Токио прошел парад нового императора Японии 10:35
Французский институт уволил историка Соколова, подозреваемого в убийстве 10:20
Песков рассказал про график Путина на БРИКС 10:17
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова 09:25
"Арсенал" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча РПЛ 09:12
Подозреваемый в убийстве историк лишен членства в институте Франции 09:06
Видео: водитель проехал по разметке и тут же попался полиции 09:05
Врач рассказал, когда на холоде может внезапно остановиться сердце 08:32
Снегопад парализовал жизнь в канадском Эдмонтоне 08:24
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста 08:15
Эрдоган не исключил продолжения военной операции в Сирии 07:32
В США мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа" 06:45
Пьяный житель Магадана требовал за свободу заложницы выпить и закусить 06:26
Два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Красноярском крае 06:16
Протестующие захватили радио и гостелеканал в Боливии 05:52
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград 05:15
Лесные пожары в Австралии вышли из-под контроля 04:34
Украинский самолет загорелся в Шарм-эш-Шейхе 03:49
Все животные из "китовой тюрьмы" в Приморье будут выпущены сегодня 03:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 11:10
Рубрика: Спорт

Жардим: Головину нужно прибавить в завершении атак

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Дижоном" со счетом 1:0 отметил автора победного мяча Александра Головина.

В нынешнем сезоне Головин забил третий гол, также на его счету две голевые передачи. После матча Леонарду Жардим отметил игрока сборной России, добавив, что ждет от него большей результативности.

Фото: instagram.com/fcsm_official
Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков

"Головин прибавляет в тактике, но должен стать лучше в завершении атак, - приводит слова Жардима пресс-служба "Монако. - Сегодня он забил один мяч, но он мог отличиться еще один или два раза. Но он - молодой игрок. Он работает на тренировках и прибавляет. Мы на него очень рассчитываем".

Наставник "Монако" добавил, что его команда играла против "Дижона" неплохо. Однако есть проблемы с эффективностью в атаке.

"Мы контролировали игру, но не смогли забить еще, - сказал Жардим. - Но главное - следующий матч. Сейчас многие игроки уедут в сборные, а те, кто останутся, будут тренироваться перед встречей с "Бордо". Наша цель - быть вверху таблицы, пока мы отстаем".

В турнирной таблице "Монако" занимает восьмое место, набрав 18 очков. В следующем матче подопечные Жардима 24 ноября в гостях сыграют с "Бордо".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про график Путина на БРИКС
Французский институт уволил историка Соколова, подозреваемого в убийстве
В Токио прошел парад нового императора Японии
Водителям готовят бонусы за аккуратное вождение
Магомедшарипов выиграл в главном бою московского турнира UFC