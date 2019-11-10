Жардим: Головину нужно прибавить в завершении атак

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Дижоном" со счетом 1:0 отметил автора победного мяча Александра Головина.

В нынешнем сезоне Головин забил третий гол, также на его счету две голевые передачи. После матча Леонарду Жардим отметил игрока сборной России, добавив, что ждет от него большей результативности.

"Головин прибавляет в тактике, но должен стать лучше в завершении атак, - приводит слова Жардима пресс-служба "Монако. - Сегодня он забил один мяч, но он мог отличиться еще один или два раза. Но он - молодой игрок. Он работает на тренировках и прибавляет. Мы на него очень рассчитываем".

Наставник "Монако" добавил, что его команда играла против "Дижона" неплохо. Однако есть проблемы с эффективностью в атаке.

"Мы контролировали игру, но не смогли забить еще, - сказал Жардим. - Но главное - следующий матч. Сейчас многие игроки уедут в сборные, а те, кто останутся, будут тренироваться перед встречей с "Бордо". Наша цель - быть вверху таблицы, пока мы отстаем".

В турнирной таблице "Монако" занимает восьмое место, набрав 18 очков. В следующем матче подопечные Жардима 24 ноября в гостях сыграют с "Бордо".