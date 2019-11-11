Автомобили в России подорожают

Как уточняется, стоимость выросла, несмотря на то, что спрос на автомобили упал. Эксперты объяснили это низкой загрузкой производств в России. Из-за этого производители закладывают растущие издержки в цену, несмотря на снижение продаж.

В частности, с июня по ноябрь стоимость автомобиля Hyundai Solaris выросла на пять тысяч рублей. Заметнее всего прибавила в цене модель Sonata - сразу на 20 тысяч рублей. Автомобиль Chevrolet Niva подорожал максимально на девять тысяч рублей, а Skoda Rapid - на 12-18 тысяч. За Peugeot 408 и Citroen C4 надо заплатить на 12 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Цена моделей УАЗа выросла на 5-20 тысяч рублей.

Концерн Volkswagen поднял цену на отдельные модели на 14 тысяч. Nissan Qashqai и Terrano прибавили в чеке 10 и 24 тысячи рублей соответственно.

Есть и более внушительный рост. Так, стоимость некоторых комплектаций Kia Cerato взлетела на 30 тысяч рублей.

Помимо этого, подорожали также автомобили марок Jeep и Fiat на 2 и 1,5 процента. BMW тоже поднял цены, больше всего на X7 - на 2,5 процента.