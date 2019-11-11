Более половины интернет-пользователей сталкиваются с кибербуллингом

Больше половины или 58 процентов отечественных интернет-пользователей сталкиваются с кибербуллингом. К такому заключению пришли авторы исследования, проведенного Mail.ru Group и партнерами.

При этом из 58 процентов 47 признали, что сталкиваются с агрессией в интернете чаще, чем в реальной жизни. Они испытывают разные формы интернет-агрессии - проявление злобы, оскорбительные комментарии, угрозы, При этом самые распространенные формы выражения агрессии - разовые угрозы-комментарии, осуждение действий других людей и троллинг.

Мужчины подвергаются агрессии в сети чаще, чем женщины (52 процента против 44), они же чаще становятся жертвами буллинга (28 процентов мужчин против 21 процента женщин). Дам чаще травят за внешность и возраст, мужчин - за жизненные неудачи и мнения.

Стандартные поводы для онлайн-агрессии - сексуальная ориентация, несоответствие стандартам красоты, активность в интернете.

По итогам опроса, две трети его участников считают что агрессии в сети могут подвергнуться люди любого возраста. Еще треть полагает, что "буллинг - это удел подростков". Сами подростки или 54 процента из них считают интернет безопасной средой, но, становясь жертвами агрессии, в 2,5 раза чаще испытывают страх, чем взрослые. При этом большинство подростков (76 процентов) не рассказывают родителям о кибербуллинге в свой адрес.

В целом агрессия в интернете многими не воспринимается как повод обратиться за помощью - 71 процент жертв об этом молчат или справляются сами. Женщины просят о помощи чаще, чем мужчины.