Британец поставил мировой рекорд, пробежав марафоны во всех странах мира

Британец Ник Баттер объехал весь мир ради участия в благотворительных марафонах. В общей сложности за неполных 2 года он побывал в 196 станах, пробежав 8 тысяч километров.

Кругосветное путешествие он начал с забега в Лондоне в январе 2018 года, а закончил накануне в Афинах. Побывал бывший банкир из графства Дорсет и в Москве - в декабре 2018 принял участие в городском зимнем полумарафоне.

На своей странице в Instagram англичанин охотно делился мыслями и наблюдениями о разных странах, размещал подробные отчеты о своих приключениях. "Тяжелее всего пришлось в Кувейте и Бангладеш из-за жаркого климата", - отметил Баттер. По его словам, главное в жизни - знакомство с новыми людьми и новые впечатления.

В крупных городах атлет останавливался в мини-гостиницах, а в глуши ночевал в палатке. За это время ему пришлось десять раз менять загранпаспорта - там попросту заканчивались чистые страницы.

Свой марафонский забег Баттер посвятил больному раком другу.