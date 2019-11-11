Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 11 по 17 ноября

Кто хочет стать Дмитрием Дибровым?

Премьера документального фильма "Дмитрий Дибров: "Мужчина в полном расцвете сил" - приурочена к юбилею популярного телеведущего, журналиста и шоумена…

14 ноября он отмечает 60-летие. Зрители побывают за кулисами программы "Кто хочет стать миллионером?", отправятся в Ростов-на-Дону - на родину героя, в роскошный загородный дом Дибровых, посмотрят, каков он с женой и детьми. В свое время, когда Дмитрий Дибров уселся в кресло ведущего воскресной программы "Звоните!", зрители впервые получили возможность по телефону в прямом эфире общаться с людьми в студии. Подобное неотрежиссированное общение казалось чем-то немыслимым!

Телевизионная аудитория разделилась на тех, кто восторгался, и тех, кто негодовал. "Продажного журналиста Диброва мы повесим первым!" - кричал ему, вышедшему к толпе осенью 1993 года, Виктор Анпилов. Покидать телецентр телеведущему пришлось буквально под пулями. Но повезло - остался жив. С тех пор он только и делал, что придумывал новые форматы. Например, сквозное ведение утреннего блока программ...

В фильме приняли участие: сам Дмитрий Дибров, Полина Диброва - жена, Саша - сын, Федя - сын, Илья - сын, Лада - дочь от второго брака, Александр Любимов, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Андрей Кнышев, Эдуард Сагалаев, Виктор Осколков, Сергей Лисовский и другие. 15 ноября, в 13:00 Дибров станет собеседником Киры Прошутинской в программе "Он и Она" на канале "ТВ Центр".

Первый канал, 16 ноября, 15:55

Китайский закон сохранения энергии

В эфир Первого канала возвращается цикл "Открытие Китая с Евгением Колесовым". В новом сезоне Евгений выяснит, кто на самом деле построил Великую Китайскую стену, побывает в "городах-призраках", посетит "китайскую Венецию", расскажет, почему китайцы строят так много небоскребов.

В программе появится специальная рубрика от 11-летнего Гордея, сына Евгения Колесова. После победы в "Шоу талантов" на китайском телевидении Гордей продолжает изучать китайский, поражая даже китайцев своими знаниями истории и традиций Поднебесной. В первом фильме нового сезона Евгений Колесов расскажет о фэншуй. Он выяснит, какие предметы нужно расставить в доме, чтобы в нем были удача и богатство; пообщается с мастерами фэншуй и узнает, как из малопонятного учения в Китае сделали прибыльный бизнес.

Первый канал, 16 ноября, 10:10

Культурный мост в будущее

На "России К" - трансляция Гала-открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В этом году страной-гостем станет Китайская Народная Республика. В честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая состоится праздничный концерт "Дружба народов". Также в мероприятиях деловой программы Форума примет участие официальная делегация из Китая, эксперты и видные деятели культуры.

"Россия К", 15 ноября, 22:00

Что значит быть дипломатом?

К 100-летию Анатолия Добрынина - премьера документального фильма "Самый главный посол". Авторы рассказывают о судьбе известного советского дипломата Анатолия Добрынина, которому в годы "холодной войны" были доверены отношения с главным партнером страны. И с главным противником!

Он блистательно справился со своей задачей: "холодная война" не переросла в "горячую". Анатолий Добрынин почти четверть века был послом СССР в США, воспитал одного министра иностранных дел, десять заместителей министра, двадцать пять послов... Добрынин приехал послом в Вашингтон в 1962 году. И фактически попал на войну - начался Карибский кризис, грозивший перерасти в обмен ядерными ударами. Рассказано множество историй о тех, кто предотвратил войну. В реальности это Добрынин сделал тогда всё, чтобы война не началась.

Съёмки проходили в Москве, Вашингтоне и Нью-Йорке... В фильме принимают участие: Александр Бессмертных - министр иностранных дел СССР в 1991 году, Анатолий Торкунов - ректор МГИМО МИД России, Игорь Неверов - начальник управления Администрации Президента РФ по внешней политике, Генри Киссинджер - советник президента США в 1969-1975 гг., Государственный секретарь США в 1973-1977 гг., Екатерина Добрынина - внучка А.Ф. Добрынина, Людмила Максакова - народная артистка РСФСР и другие. Автор сценария - Леонид Млечин. Режиссёр - Игорь Холодков

Первый канал, 17 ноября, 23:45

Доктор Рихтер ставит диагноз

Новые серии медицинского детектива "Доктор Рихтер" ждут поклонников сериала на этой неделе. В продолжении популярного проекта доктор Андрей Александрович Рихтер и сотрудники возглавляемого им отделения клинической диагностики вновь разгадывают, казалось бы, неразрешимые медицинские загадки и спасают человеческие жизни.

Напомним, что сериал - российская версия популярного многосерийного фильма "Доктор Хаус". Рихтер, как и Хаус - настоящий профессионал своего дела. Его интересуют только самые сложные, запутанные случаи, рутинная же работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии, дедукция и интуиция...

В ролях: Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Полина Чернышова, Павел Чинарев, Дмитрий Ендальцев, Виталий Хаев, Артур Смольянинов, Ксения Кутепова, Алёна Бабенко и другие.

"Россия 1", с 11 ноября, 21:00

Вперед, за "Синей птицей"

Всероссийский конкурс детских талантов "Синяя птица" открывает новый, шестой сезон и вновь представляет всей стране самых талантливых детей. Автор идеи и ведущая: Дарья Златопольская. Жюри конкурса: Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Светлана Безродная, Олег Погудин.

За пять предыдущих сезонов участниками проекта стало более трёхсот юных участников. В этом сезоне на знаменитую сцену "Синей птицы" выйдет 40 новых конкурсантов - самых смелых и талантливых ребят с разных концов страны, которым "Синяя птица" помогает взлететь.

"Россия 1", 17 ноября, 18:20

Красивая и смелая

Актриса Анна Котова-Дерябина - гостья Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Она родилась в Москве, в Измайлово. Папа погиб на стройке, когда девочке был всего год, поэтому Аню и ее старшего брата воспитывали мама и бабушка. Она ничего не знала об актерской профессии и одном из лучших театральных вузов страны, но все уже было решено за нее. Анна стала студенткой ГИТИСа, который благополучно окончила. Сейчас на счету Анны роли в таких проектах как "Долгая счастливая жизнь", "Оттепель", "Шакал", "Полицейский с Рублевки", "Аритмия", "Мылодрама", "Учителя", "Шторм" и других.

Почему после учебы она не попала в театр? Что поразило артистку на дебютных съемках в сериале "И все-таки я люблю"? Как проходили пробы на ее первую крупную роль в ситком "Любовь на районе"? Что о ней говорят друзья и коллеги Александр Яцко, Анастасия Денисова и Кирилл Каганович? Как она познакомилась с мужем Иваном Дерябиным? Мечтает ли о "ТЭФИ" или "Оскаре"? Об этом и другом - в программе.

"ТВ Центр", 12 ноября, 13:35

Не думай о мигрантах свысока...

Мария Машкова - в социальной драме "Побег из Москвабада", премьера которой состоится на канале НТВ. Маша Ласточкина - инспектор Федеральной миграционной службы. Пару лет назад она переехала в Москву, а не так давно от рук гастарбайтеров погиб её друг Андрей. Теперь она выполняет свою работу с удвоенной силой, более беспристрастно и жёстко. В напарниках у Маши таджик Хасан - стукач, которого боятся и свои, и чужие. Он "сдаёт" земляков не ради корысти, а из-за идейных соображений: он хочет, чтобы таджики вернулись домой, потому что в Москве их ждёт только унижение и страх. Хасан пытается объяснить Маше, что ФМС ловит не тех: настоящие преступники находятся в тени. И оказывается прав: им удаётся "накрыть" криминальный "отдел кадров" мигрантов, которые обманывают своих же. Но вот цена за правду, которую приходится заплатить Маше и Хасану, оказывается слишком высокой.

В фильме также снимались: Мария Машкова, Никита Панфилов, Александр Гришин, Жавохир Закиров, Екатерина Соломатина и другие.

НТВ, 15 ноября, 23.40

Давайте веселиться!

На КиноПоиск HD - премьера четвертого сезона сериала Рик и Морти (Rick and Morty). Она состоится на день позже мировой - 11 ноября. Веселый американский мультфильм - продолжение культовой истории безумного гиперактивного ученого Рика Санчеза и его стеснительного внука Морти Смита, которой фанаты ждали целых два года. В новых эпизодах зрителей ждет мощный заряд абсурда и сюрреализма, усиленный фирменным юмором, безжалостными пародиями на современную поп-культуру и камео звезд. Сериал будет эксклюзивно доступен в подписке КиноПоиск HD в озвучке Сыендука.

В этот же день на этом же ресурсе в Сети появится 10-й сезон сериала "Бесстыжие" (Shameless). Это - американский ремейк британского сериала, повествующий о взбалмошной многодетной семье Галлахеров и их соседях, которые веселятся, попадают в самые невероятные ситуации и пытаются выжить в этом мире всеми возможными средствами, но при этом как можно меньше работая.

А с 17 ноября - на КиноПоиске продолжение американского молодежного телехита 1990-х "Беверли-Хиллз 90210" (BH90210). По сюжету герои, чьи пути разошлись 19 лет назад с окончанием сериала, решают воссоединиться, чтобы сделать ремейк прославившего их проекта. Однако процесс съемок становится более увлекательным, чем их результат...

КиноПоиск, с 11 ноября

О времена, о нравы!

КиноПоиск HD с 13 ноября (мировая премьера - 12 ноября). Действие исторической драмы происходит во времена правления Медичи. Дикие нравы здесь легко уживаются с заоблачными представлениями о чести. Это время уходящего Средневековья и наступающего Ренессанса. Тут сражаются на мечах, осаждают города, плетут интриги, но создают шедевры. Однако красота старинных палаццо, произведения Боттичелли и Макиавелли не остановят кровопролития.

КиноПоиск, с 13 ноября

Взлет и падение империи Эскобара

С 18 ноября впервые в российском телеэфире выйдет рейтинговый сериал Narcos ("Нарко"). Зрители телеканала ViP Serial эксклюзивно увидят три сезона легендарной криминальной драмы и ее продолжение "Нарко: Мексика". Премьера сериала ждет зрителей канала по будням в 22:15. Смотреть Narcos также можно будет в онлайн-кинотеатре ViP Play.

Сериал рассказывает историю борьбы с колумбийскими наркокартелями, огромная сеть которых в 80-е годы поставляла до 80% наркотиков по всему миру. Американское управление по борьбе с наркотиками отправляет опытного агента Стива Мерфи в Колумбию, на месте ему помогает полицейский Хавьер Пенья. Зрителей ждет вся история взлета и падения империи Эскобара, показанная с местным колоритом, документальной выверенностью и предельной откровенностью.

Роль Пабло Эскобара исполняет бразильский актер Вагнер Моура ("Элитный отряд", "Элизиум: Рай не на Земле", номинант премии "Золотой глобус"). Ему пришлось выучить испанский язык, чтобы выглядеть убедительным в проекте. Американского агента играет Бойд Холбрук ("Логан", "Хищник"). Его напарника Хавьера - актер чилийского происхождения Педро Паскаль (сериал "Игра престолов", "Kingsman: Золотое кольцо"). В России сериал "Нарко" распространяется по эксклюзивной лицензии GAUMONT TELEVISION.

ViP Serial, с 18 ноября, 22:15

Наркомафия в опасности!

В понедельник, 11 ноября, на телеканале Spike состоится премьера реалити-шоу "Пираты инкорпорейтед". Это история о том, как разыскивают наркоторговцев и что происходит с их имуществом после конфискации запрещенных веществ. В центре сюжета - команда "Пираты инкорпорейтед", которая занимается пресечением действий наркокартелей. Они преследуют крупные группировки по продаже наркотиков, однако на изъятии нелегальной продукции их миссия не заканчивается. "Пиратов" интересует имущество преступников: дорогие яхты, самолеты, подводные лодки, автомобили и другие средства по перевозке и распространению веществ. Во главе с Тони, бывшим полицейским и опытным агентом под прикрытием, банда конфискует транспортные средства наркомафии и перепродает их. Каждый день участники организации рискуют жизнью в борьбе с преступностью. Впервые на телевидении расскажут о трудностях столь опасной профессии.

Spike, с 11 ноября, 13:15

О чем шутят женщины

В линейке "Американский стендап" телеканал ТНТ4 покажет выступление самой известной девушки мирового стендапа и единственной девушки-комика из списка Forbes. "Эми Шумер: В основном о сексе" - так называется это шоу.

Эми Шумер начинала с откровенных стендапов в маленьких клубах, а на телевидении впервые появилась в комедийном шоу талантов. Далее начала активную гастрольную деятельность, выпустила дебютный концерт и собственное ТВ-шоу, начала писать сценарии и сниматься в кино, получила номинации на"Золотой глобус" и "Эмми", попала в список самых влиятельных людей по версии журнала Time в 2015 году и стала первой девушкой в рейтинге "10 самых высокооплачиваемых комиков" журнала Forbes. Концерт "Эми Шумер: В основном о сексе" входит во все списки лучших мировых стендапов. Эми мило и улыбчиво шутит о самых откровенных подробностях своей личной жизни. Эми берёт за основу привычные для женского стендапа темы, но всегда переворачивает с ног на голову. Всё ещё думаете, что женский юмор уступает мужскому в жёсткости и откровенности? Эми Шумер раз и навсегда докажет обратное.

ТНТ4, 11 ноября, 23:00

Каким будет женский доктор?

На телеканале Dомашний премьера нового сезона остросюжетной медицинской драмы о буднях частной гинекологической клиники профессора Климова. После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельниковой двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя - акушер-гинеколог Александр Родионов и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко.

Роль нового женского доктора играет актер Петр Рыков. Его герой Александр Родионов приехал из другого города, чтобы начать жизнь с чистого листа. Какую роль он решится примерить на себя? Будет ли он неопытным интерном, как Джордж Дориан из "Клиники", трудягой Дагом Россом из "Скорой помощи" или дерзким и циничным, как Доктор Хаус? В тайнах характера доктора Родионова нам еще предстоит разобраться.

Dомашний, с 11 ноября, 19.00

Роман и его последствия

Премьера сериала "По расчету" - в онлайн-сервисе more.tv 13 ноября. Джулии Дэй исполняется 60 лет, 35 из которых она провела в браке, пока муж не бросил ее ради другой женщины. Рожденные в этом некогда счастливом союзе трое их детей уже живут своей взрослой жизнью, не всегда благополучной. Оставшись одна в свой день рождения, Джулия отправляется в музей, где встречает молодого и симпатичного Бенжамина (Бен Барнс). Молниеносно нахлынувшие чувства и бурный роман дают Джулии шанс на новую жизнь, однако дети и бывший муж с подозрением относятся к молодому избраннику и начинают поиск его "скелетов в шкафу". Это расследование способно разрушить не только новые отношения Джулии, но и всю и без того шаткую семью Дэй.

В главных ролях: Джулия Ормонд, Бен Барнс, Себастьян Арместо, Джемайма Рупер, Алекс Дженнингс, Джулия МакКензи,

More.tv, с 13 ноября

Lego научит помогать

Nickelodeon Россия представляет премьеру анимационного шоу "LEGO® City Приключения". Это мультсериал, созданный группой компаний "LEGO® Group" специально для канала. Он остроумно рассказывает о повседневной жизни, мечтах, надеждах и приключениях жителей мегаполиса: отважных полицейских, храбрых пожарных, умелых ремесленниках и ответственном мэре в костюме кукурузы.

На фоне суеты большого города пути героев анимационного шоу постоянно пересекаются - порой в самых непредвиденных и комичных ситуациях. Например, в одном из эпизодов офицеру полиции Дюку Детэйну придется выбирать между кумиром своего детства и безопасностью горожан, когда реклама в форме гигантского надувного львёнка станет причиной непорядков на улицах. Другая серия расскажет о Дне Без Рук - необычном ежегодном празднике, в который все вынуждены справляться со своими делами без помощи рук. Швейцар Типпи Дорман захочет помочь согражданам, что приведет к неожиданным последствиям...

Nickelodeon Россия, 16 и 17 ноября, 9:40.

Пять детей: как справиться?

На канале TLC - шоу "Пять с плюсом". У пары из Техаса Даниэль и Адама Басби уникальная семья. Они долгие годы пытались завести ребенка, и у них родилась дочь Блейк. Через четыре года, пытаясь подарить Блейк братика или сестричку, Даниэль снова забеременела и родила пятерых - Эву, Хейзел, Оливию, Паркер и Райли! Сериал рассказывает о необычных буднях этой большой семьи, в том числе о сумасбродной матери Даниэль Мишель и ее старших сестрах-двойняшках. В этом дружном семействе никогда не бывает скучно.

TLC, 17 ноября,12:45

Кстати

Авторский проект журналиста Николая Солодникова "Ещенепознер" теперь эксклюзивно выходит по четвергам на PREMIER. Гостем первого выпуска - 7 ноября была актриса Ксения Раппопорт. Гость второго выпуска - 14 ноября - Андрей Тарковский-младший.

Не пропустите!

Новый сезон сериала "Мылодрама" стартует на телеканале "Пятница!" 11 ноября. Топ 3 среди самых популярных сериалов по запросам в интернете. Первый сезон набрал в Сети 80 млн просмотров. Сериал об изнанке российского телевидения. Совет директоров телеканала принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщика-недотепу и доверить ему съемки сериала, чтобы снизить рейтинги и выкупить долю акционеров. В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, обретает все шансы на успех… Режиссер Илья Куликов. В ролях: Сергей Бурунов, Маруся Климова, Григорий Калинин.

"Пятница!", 11 ноября

Между тем

В эфире Общественного телевидения России появляются региональные блоки. Программы региональных вещателей органично впишутся в концепцию федерального телеканала. Зрители ОТР скоро смогут смотреть программы о самых важных событиях своего региона. Первыми местные передачи на частоте ОТР начали вещать телеканалы Омской и Калининградской областей. 5 ноября вместо передач ОТР с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 часов по местному времени для жителей Омска и окрестностей теперь в эфир будет выходить телекомпания "12 канал", для калининградцев - "Каскад-ТВ". Для остальных зрителей продолжится программа Общественного телевидения России. С 29 ноября 2019 года возможность смотреть телепрограммы местных телеканалов в цифровом формате с хорошим качеством изображения и звука появится у телезрителей ОТР в большинстве субъектов РФ. По решению правительства РФ вещателям предоставлена возможность заполнять собственными программами до 5 часов эфирного времени ОТР ежедневно. В ближайший месяц телекомпании других регионов тоже будут постепенно присоединяться к вещанию ОТР в эти же выделенные часы по местному времени.