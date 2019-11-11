Елистратов победил на этапе Кубка мира в Монреале

В канадском Монреале состоялся второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российские спортсмены завоевали шесть медалей.

Золото выиграл олимпийский чемпион 2014 года Семен Елистратов на дистанции 1000 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 29,275 секунды.

Серебро завоевала женская команда России в эстафете на 3000 метров. Россиянки Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова уступили лишь представительницам Китая. Также второй результат россияне показали в смешанной эстафете.

В увлекательной мужской эстафете на 5000 метров сборная России (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) совсем немного проиграла разделившим первое место командам Венгрии и Южной Кореи.

Еще две бронзовые медали завоевали Павел Ситников на дистанции 500 метров и Екатерина Ефременкова на дистанции 1000 метров.