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11.11.2019 16:56
Рубрика: Спорт

Глушаков решил отсудить у бывшей жены свыше 200 млн рублей

Текст: Максим Домчев

Футболист "Ахмата" Денис Глушаков намерен отсудить у своей бывшей жены свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

Денис Глушаков принял решение подать в суд на свою бывшую жену иск о защите чести и достоинства. Футболист требует опровергнуть все сведения, порочащие его честь и достоинство, а также хочет взыскать с Дарьи Глушаковой свыше 200 миллионов рублей.

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Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи.

"Денис требует с Дарьи более 201 миллиона рублей убытков, 2 миллиона рублей в виде компенсации морального вреда за распространение несоответствующих действительности сведений, а также 1 миллион рублей за причиненный нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред", - заявил Жорин.

Денис и Дарья Глушакова развелись в феврале 2019 года. Этот развод сопровождался скандалами в СМИ. Суд взыскал с футболиста треть доходов на алименты от всех доходов, а также 100 тысяч рублей в месяц дополнительно он должен платить младшей дочери до тех пор, пока ей не исполнится три года. В августе Никулинский суд Москвы разделил пополам все имущество экс-супругов.

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