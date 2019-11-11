Головин включен в сборную тура по версии L’Equipe

Автор победного гола "Монако" в матче против "Дижона" российский полузащитник Александр Головин по итогам тура включен в символическую сборную по версии престижного издания L'Equipe.

В 12-м туре "Монако" одержал непростую победу над "Дижоном" со счетом 1:0, а единственный мяч в матче записал на свой счет полузащитник сборной России Александр Головин. Игру россиянина высокого оценило престижное издание L'Equipe, включившее его в сборную тура и поставившее ему семерку по десятибалльной шкале.

Также похвалил своего футболиста и наставник "Монако" Леонардо Жардим, отметивший прогресс в игре россиянина.

"Головин прибавляет в тактике, но должен стать лучше в завершении атак, - сказал после матча Жардим. - Сегодня он забил один мяч, но он мог отличиться еще один или два раза. Но он - молодой игрок. Он работает на тренировках и прибавляет. Мы на него очень рассчитываем".

Всего в нынешнем сезоне на счету Головина три гола и дважды он ассистировал партнерам. "Монако" после этой победы находится на 11-м месте в турнирной таблице с 18-ю набранными очками.